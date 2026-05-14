IONOS mit Rückenwind: Rückkäufe, 180.000 Neukunden & KI
IONOS Group SE hat im Mai nicht nur operative Fortschritte vorgelegt, sondern auch die Umsetzung ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms fortgesetzt. In einer Meldung vom 11. Mai teilte das Unternehmen mit, dass zwischen dem 4. und 8. Mai 2026 insgesamt 181.653 eigene Aktien über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im XETRA-Handel erworben wurden. Die Tagesdurchschnitte der Rückkäufe bewegten sich zwischen rund 27.300 und 55.000 Stück, bei volumengewichteten Durchschnittskursen zwischen 27,3149 und 28,2483 Euro. Seit dem Start des Programms am 30. März 2026 beläuft sich das bislang zurückerworbene Volumen auf 955.796 Aktien.
Nur einen Tag später bestätigte IONOS mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen den erfolgreichen Geschäftsstart ins Jahr 2026. Im ersten Quartal stieg die Kundenbasis um rund 180.000 auf 6,81 Millionen (Q1 2025: 6,40 Mio.), ein deutlich beschleunigtes Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf 348,4 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 7,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA legte um 4,8 Prozent auf 118,2 Mio. Euro zu, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 33,9 Prozent (Q1 2025: 34,2 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich von 0,33 auf 0,40 Euro, vor allem getrieben durch niedrigere Finanzierungsaufwendungen.
Das Management unterstreicht die positive Entwicklung: CEO Achim Weiß verwies auf anhaltend starke Nachfrage, beschleunigtes Neukundengeschäft und zusätzliche Wachstumstreiber wie das neue KI-Ökosystem „IONOS Momentum“ sowie die souveräne europäische Cloud-Infrastruktur. Nach Unternehmensangaben sollen Up- und Cross-Selling an der bestehenden Kundenbasis von mehr als 6,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weiteres Umsatzpotenzial liefern.
Auf Basis des Quartalsverlaufs bestätigte IONOS die Jahresprognose für 2026: Erwartet wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 7 Prozent (2025: 1.316,9 Mio. Euro) bzw. rund 8 Prozent ohne Intercompany-Umsätze. Das bereinigte EBITDA soll auf etwa 530 Mio. Euro steigen, die bereinigte EBITDA-Marge wird für 2026 zwischen 37 und 38 Prozent erwartet (2025: 36,8 Prozent).
Für Investoren sind zwei Aspekte besonders relevant: Die beschleunigte Kundenakquise und die Bestätigung der Jahresziele stärken das Wachstums- und Profitabilitätsprofil; parallel signalisiert das Rückkaufprogramm Vertrauen des Managements in die Aktie und bietet kurzfristig Unterstützung für den Aktienkurs. Weitere Details zu Rückkauf und Quartalszahlen stellt IONOS in seinen Investor-Relations-Materialien zur Verfügung.
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 28,60EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
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