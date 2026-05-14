IONOS mit Rückenwind: Rückkäufe, 180.000 Neukunden & KI

IONOS Group SE hat im Mai nicht nur operative Fortschritte vorgelegt, sondern auch die Umsetzung ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms fortgesetzt. In einer Meldung vom 11. Mai teilte das Unternehmen mit, dass zwischen dem 4. und 8. Mai 2026 insgesamt 181.653 eigene Aktien über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im XETRA-Handel erworben wurden. Die Tagesdurchschnitte der Rückkäufe bewegten sich zwischen rund 27.300 und 55.000 Stück, bei volumengewichteten Durchschnittskursen zwischen 27,3149 und 28,2483 Euro. Seit dem Start des Programms am 30. März 2026 beläuft sich das bislang zurückerworbene Volumen auf 955.796 Aktien. Nur einen Tag später bestätigte IONOS mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen den erfolgreichen Geschäftsstart ins Jahr 2026. Im ersten Quartal stieg die Kundenbasis um rund 180.000 auf 6,81 Millionen (Q1 2025: 6,40 Mio.), ein deutlich beschleunigtes Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 5,7 Prozent auf 348,4 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 7,6 Prozent. Das bereinigte EBITDA legte um 4,8 Prozent auf 118,2 Mio. Euro zu, die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 33,9 Prozent (Q1 2025: 34,2 Prozent). Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich von 0,33 auf 0,40 Euro, vor allem getrieben durch niedrigere Finanzierungsaufwendungen.

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