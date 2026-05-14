Thyssenkrupp vor Wendepunkt: Analysten sehen Chancen — Umbau entscheidet

Das Analysehaus Jefferies bleibt dagegen optimistischer und bestätigte sein „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 13 Euro. Tommaso Castello hob hervor, dass Thyssenkrupp im zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen habe. Treiber seien insbesondere die Stahlsparte und der Werkstoffhandel gewesen. Jefferies betont zudem, dass interne Kostensenkungsprogramme greifen und damit dazu beitragen, geopolitische Unsicherheiten abzufedern. Diese positive operative Entwicklung stützt die These, dass strukturelle Maßnahmen im Konzern erste Wirkung zeigen.

Thyssenkrupp steht wieder im Fokus der Analysten: Zwei prominente Häuser bestätigen zwar unterschiedliche Einschätzungen nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen, sehen das Unternehmen aber insgesamt auf einem moderaten Erholungspfad — vorausgesetzt, der angekündigte Umbau wird umgesetzt. Die US-Bank JPMorgan hob das Kursziel für Thyssenkrupp von 10,10 auf 11,80 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf „Neutral“. Analyst Dominic O’Kane begründet das höhere Ziel vor allem mit einer aufgewerteten Bewertung der Beteiligung am Aufzughersteller TK Elevator. Die Maßnahme signalisiert, dass Teile des Portfolios inzwischen höher bewertet werden, ohne dass JPMorgan mittelfristig ein stärkeres Kurspotenzial für den Gesamtwert des Konzerns sieht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz der insgesamt besser als erwarteten Zahlen ist das Sentiment geteilt. Die Differenz zwischen den Kurszielen von 11,80 und 13 Euro spiegelt die Unsicherheit um die Nachhaltigkeit der Erholung wider: Gelingt es dem Management, die angekündigten Umbaupläne konsequent durchzusetzen, könnte dies die Profitabilität stabilisieren und den Bewertungsabschlag verringern. Gelingt dies nicht, bleiben konjunkturelle Schwächen im Stahlgeschäft und geopolitische Risiken belastende Faktoren.

Marktteilnehmer beobachten neben den Analystenmeinungen auch operative Rückschläge und kurzfristige Kursbewegungen. So reagierte das Umfeld zuletzt volatil — Anlegernotizen verweisen auf Kursrückgänge bei einzelnen Thyssenkrupp-Gesellschaften wie TKMS. Solche Bewegungen unterstreichen, dass Quartalszahlen und newsgetriebene Nachrichten weiterhin hohe Sensitivität im Titel auslösen.

Investoren und Beobachter setzen ihre Hoffnungen auf das Management, das der Markt als treibende Kraft für den Umbau wahrnimmt. Viele loben die höhere Einsatzbereitschaft des Vorstands und seine Bereitschaft, früher angegangene Aufgaben rigoroser anzugehen. Entscheidend bleibt, ob der Vorstand die angekündigten Einschnitte und Portfoliooptimierungen nachhaltig umsetzt — nur dann dürften die positiven Analysteneinschätzungen mittelfristig in steigende Kurse münden.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 10,55EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.