🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amundi steigt bei GEA ein – Aktie profitiert, Analysten erhöhen Kursziele

    Amundi steigt bei GEA ein – Aktie profitiert, Analysten erhöhen Kursziele
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    GEA bestätigt Ausblick, Amundi meldet Stimmrechtsüberschreitung – Analysten reagieren positiv

    Die GEA Group hat im ersten Quartal trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen solide Zahlen vorgelegt und bestätigt ihre Jahresprognose. Parallel meldete der Vermögensverwalter Amundi S.A. eine Beteiligung von 3,16 Prozent an der GEA-Aktie, was die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren auf den Anlagenbauer erhöht.

    Laut Stimmrechtsmitteilung vom 11. Mai 2026 hat Amundi S.A. mit Sitz in Paris am 6. Mai die Schwelle von 3 Prozent gemäß WpHG überschritten. Die Meldung weist einen Bestand von 5.151.703 Aktien aus, die nun 3,16 Prozent der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtstimmrechte (162.801.664) repräsentieren. In der Mitteilung wird keine Kontrollkette mit beherrschenden Gesellschaften angegeben, Amundi tritt als eigenständiger Mitteilungspflichtiger auf. Die Beteiligung ist kreditseitig unauffällig – weder Instrumente noch sonstige zuschreibbare Rechte werden ausgewiesen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GEA Group Aktiengesellschaft!
    Long
    47,25€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 7,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    62,29€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 6,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Operativ zeigt GEA ein moderates, organisches Wachstum: Der Konzernumsatz stieg im Quartal währungs- und portfoliobereinigt um 5,3 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro (+1,2 Prozent nominal). Das um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte EBITDA legte um 3,9 Prozent auf 205,9 Millionen Euro zu; die bereinigte operative Marge verbesserte sich marginal um 0,4 Prozentpunkte auf 16,2 Prozent. Unter dem Strich erhöhte sich das Ergebnis auf 99,7 Millionen Euro (+5,7 Prozent). Der Auftragseingang kletterte um 2,8 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro und lag damit leicht über den Markterwartungen.

    Das Management begründet die stabilen Werte mit einer soliden Nachfragebasis und einer guten Auftragslage, die die Bestätigung des Ausblicks ermöglicht. Gestiegene Vertriebskosten wurden laut Unternehmensangaben teilweise durch Einsparungen in der Verwaltung kompensiert.

    Die Marktreaktion spiegelt die verbesserte Einschätzung der Ertragsperspektive: JPMorgan hat nach Vorlage der Quartalszahlen das Kursziel für GEA von 58,20 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung von „Underweight“ auf „Neutral“ geändert. Analyst Akash Gupta sieht das Chancen-Risiko-Verhältnis nach dem schwächeren Kursverlauf als verbessert an; bessere Margen und ein robuster Auftragseingang stützen die Aussichten für das zweite Quartal und die zweite Jahreshälfte.

    Fazit: GEA liefert ein solide interpretiertes Quartalsergebnis, das operative Stabilität und leichtes Margenmanagement signalisiert. Die Meldung über Amundis Schwellenüberschreitung dokumentiert zunehmendes Interesse institutioneller Anleger, während Analysten wie JPMorgan die Bewertung schrittweise anpassen.



    GEA Group

    +0,46 %
    -8,79 %
    -13,08 %
    -14,91 %
    -3,88 %
    +35,24 %
    +51,81 %
    +33,90 %
    +47,79 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
    GEA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 54,60EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Amundi steigt bei GEA ein – Aktie profitiert, Analysten erhöhen Kursziele GEA bestätigt Ausblick, Amundi meldet Stimmrechtsüberschreitung – Analysten reagieren positiv Die GEA Group hat im ersten Quartal trotz weiterhin herausfordernder Rahmenbedingungen solide Zahlen vorgelegt und bestätigt ihre Jahresprognose. Parallel …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     