Ritter Sport nutzt 'Shrinkflation': 75g‑Tafeln trotz gleichbleibendem Preis

Ritter Sport weist die Vorwürfe zurück: Es handle sich um eine neue Produktgruppe mit veränderten Rezepturen und einem neuen Tafelformat, begründet ein Unternehmenssprecher. Die Einführung hänge mit der langfristigen Nutzung eigener Kakaoressourcen in Nicaragua zusammen. Zudem beruft sich das Unternehmen auf Marktforschung, wonach Konsumenten bei hochprozentiger Schokolade dünnere Tafeln bevorzugen; ein 100‑Gramm‑Format wäre demnach unproportional groß und teuer. Das reduzierte Gewicht werde auf der Verpackung angegeben, so die Firma.

Ritter Sport hat mit einer neuen „Edelkakao“-Linie überraschend am etablierten 100‑Gramm‑Format gerüttelt: Seit Ende April bietet der Waldenbucher Hersteller drei Sorten zu je 75 Gramm an („Die Vollmundige“ 55%, „Die Aromatische“ 74%, „Die Intensive“ 81%). Äußerlich behalten die Tafeln die bekannte Quadratform, sind jedoch deutlich dünner. Preisangaben deuten darauf hin, dass die Verkaufspreise vielfach unverändert bei rund 2,29 Euro pro Tafel geblieben sind. Verbraucherschützer in Hamburg sehen darin ein klassisches Beispiel für „Shrinkflation“ – weniger Inhalt zum gleichen Preis – und sprechen von einer versteckten Preiserhöhung von mehr als 33 Prozent, sofern die neuen Produkte die bisherigen Produkte praktisch ersetzen.

Der Fall reiht sich in eine laufende Debatte um Packaging‑Strategien großer Süßwarenhersteller ein: Das Landgericht Bremen urteilte jüngst, dass Mondelez’ Umstellung vieler Milka‑Sorten von 100 auf 90 Gramm bei nahezu unveränderter Verpackung gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen könne. Die Richter sahen in der geringen Differenz der Tafeldicke und der ähnlichen Verpackung eine Irreführung der Verbraucher; das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Branchenweit wächst damit die regulatorische Aufmerksamkeit gegenüber vermeintlichen Mogelpackungen.

Hintergrund der Preisdiskussion sind hohe Rohstoffkosten: In den vergangenen Jahren stiegen Kakao‑Notierungen wegen Ernteausfällen und klimabedingter Schäden erheblich; Tafelschokolade war laut Statistischem Bundesamt in den Monaten zuletzt deutlich teurer als 2020. Zwar haben sich Rohkakaopreise zuletzt infolge besserer Ernten wieder beruhigt, doch der Preisschock bleibt in den Bilanzen spürbar.

Ritter Sport selbst steht wirtschaftlich unter Druck: 2025 meldete der Mittelständler trotz Umsatzplus von 712 Millionen Euro einen Verlust, belastet von hohen Rohstoff-, Energie‑ und Verpackungskosten; infolgedessen sind erstmals Stellenstreichungen in der Zentrale angekündigt worden. Ökonomisch steht die Branche vor dem Balanceakt, steigende Kosten zu verteilen, ohne Markenvertrauen und Marktanteile zu gefährden.

Die Mondelez International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 52,56EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.