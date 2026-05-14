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    Verlust des Großkunden 1&1 zieht Mobilfunker O2 nach unten

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz O2 sinkt im ersten Quartal um 8,6 Prozent
    • 1&1 wechselte zu Vodafone und buchte 12 Mio um
    • O2 nur 48.000 Vertragskunden, Erholung ab 2027
    Verlust des Großkunden 1&1 zieht Mobilfunker O2 nach unten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Verlust eines Großkunden hinterlässt Bremsspuren im Geschäft des Telekommunikationsanbieters O2 Telefónica. Wie das Unternehmen in München mitteilte, sank der Umsatz im ersten Quartal um 8,6 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (Ebitda) schrumpfte um 8,4 Prozent auf 0,6 Milliarden Euro.

    Konkurrent 1&1 hatte sich jahrelang im O2-Handynetz eingemietet, um seinen Kunden auch dort Verbindungen zu ermöglichen, wo 1&1 keine eigenen Antennen hatte. 2024 wechselte 1&1 aber zu Vodafone und buchte bis Ende 2025 rund 12 Millionen Kunden auf dessen Netz um. Dadurch bekam O2 deutlich weniger Geld in die Kasse.

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    Der 1&1-Effekt wird auch in den kommenden Quartalen noch Folgen haben für die O2-Geschäftszahlen. 2027 rechnet die Firma wieder mit steigendem Umsatz. "Aktuell sind Umsatz und Ergebnis beeinflusst von temporären Effekten aus dem Partnergeschäft", sagte O2-Finanzchef Mark Rolle. "Diese werden wir in der zweiten Jahreshälfte zunehmend überwinden."

    O2 kann sich über mehr Kunden freuen

    O2 Telefónica macht den größten Teil seines Geschäfts mit Mobilfunk. Außerdem verkauft die Firma Verträge für Festnetz-Internet sowie Smartphones. Im ersten Quartal konnte das Münchner Unternehmen die Anzahl seiner Mobilfunk-Vertragskunden um 48.000 steigern. Das war deutlich weniger als in den vier Quartalen zuvor, als der Zuwachs jeweils bei mehr als 150.000 gelegen hatte.

    Deutschlands Handymarkt gilt als gesättigt, großes Wachstum ist schwierig. Die O2-Konkurrenten schnitten zum Jahresauftakt unterschiedlich ab: Die Deutsche Telekom verbuchte in dem Quartal im Mobilfunk ein Vertragskunden-Plus von 200.000, bei 1&1 war es eine Plus-Minus-Null-Entwicklung und Vodafone musste ein Minus von 77.000 hinnehmen.

    O2 gehört zum spanischen Telefónica-Konzern, die Firma hatte zum Jahreswechsel in Deutschland ihrem Geschäftsbericht zufolge 7650 Beschäftigte./wdw/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,28 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,16 %/+48,99 % bedeutet.




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