BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate zeigten, dass der Energietechnikkonzern gut aufgestellt sei, um weiterhin im KI-Rückenwind zu segeln, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Das Wachstum dürfte sich im zweiten Geschäftshalbjahr dank des Kapazitätsausbaus weiter beschleunigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 178,9EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 150
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