BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate zeigten, dass der Energietechnikkonzern gut aufgestellt sei, um weiterhin im KI-Rückenwind zu segeln, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Das Wachstum dürfte sich im zweiten Geschäftshalbjahr dank des Kapazitätsausbaus weiter beschleunigen./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 178,9EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00 € , was eine Steigerung von +17,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer