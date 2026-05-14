Douglas-Aktie auf Rekordtief: 124 Mio. Verlust und hohe Abschreibungen

Finanziell meldete Douglas für Q2 einen Umsatzanstieg um 1,1 % auf 949,7 Mio. Euro. Treiber waren E‑Commerce (+2,4 %) und Mittelosteuropa (+5,9 %); DACHNL legte moderat um 1,4 % zu, Frankreich und Südeuropa zeigten dagegen rückläufige Umsätze. Das bereinigte EBITDA sank um 5,1 % auf 116,1 Mio. Euro, die bereinigte Marge fiel auf 12,2 % (Vorjahr: 13,0 %). Operativ belastet war die Profitabilität von einer schwächeren Konsumentenstimmung infolge geopolitischer Unsicherheiten, Inflation und gestiegener Energiekosten.

Die Douglas Group hat im zweiten Quartal 2025/26 zwar den Umsatz gesteigert, dennoch bleiben Anleger skeptisch: Die Aktie der Parfümeriekette fiel im frühen Handel bis auf ein Rekordtief von 8,79 Euro (Zuletzt -4,2 % bei 9,00 Euro) und setzte die deutlichen Verluste seit dem Börsengang im März 2024 fort (Ausgabepreis: 26 Euro). Analysten sprechen von schwachen Ergebnissen, die bereits vorher signalisiert worden waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Nettoergebnis wurde durch umfangreiche Wertminderungen massiv belastet: Goodwill-Abschreibungen im Zusammenhang mit NOCIBÉ und Parfumdreams in Höhe von rund 99 Mio. Euro sowie weitere Abschreibungen führten zu einem berichteten Nettoverlust von 124,6 Mio. Euro (bereinigtes Nettoergebnis: -10,0 Mio. Euro). Positiv: der Free Cashflow verbesserte sich leicht auf -170,1 Mio. Euro, und die Nettofinanzverbindlichkeiten fielen auf 852 Mio. Euro; der Nettoverschuldungsgrad lag bei 2,9x (vor Mietverpflichtungen 2,0x).

Vor dem Hintergrund der Entwicklung hatte der Konzern am 30. April die Prognose angepasst: Erwartet wird ein Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65 bis 4,80 Mrd. Euro, eine bereinigte EBITDA‑Marge von rund 16 % und ein Nettoverschuldungsgrad am oberen Ende von 2,5x–3,0x bis Ende September 2026. Management und Vorstand betonen, die Strategie zu beschleunigen: Fokus auf Omnichannel, E‑Commerce, Cross‑Channel‑Services, exklusive Marken sowie Investitionen in Technologie und KI (u. a. Einführung eines AI Beauty Advisor).

Strategisch setzt Douglas auf Differenzierung durch Exklusiv- und Eigenmarken sowie auf das Loyalty-Programm Beauty Card (über 64 Mio. Mitglieder), das bereits einen Großteil des Umsatzes generiert. Retail‑Media wuchs kräftig (+20,4 % H1). Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Bewertung unter Druck: Anleger zögern angesichts der gemischten operativen Entwicklung, der hohen Abschreibungen und der fortbestehenden Verschuldung, was die Neubewertung seit dem IPO deutlich macht.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 8,86EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.