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    Douglas-Aktie auf Rekordtief: 124 Mio. Verlust und hohe Abschreibungen

    Douglas-Aktie auf Rekordtief: 124 Mio. Verlust und hohe Abschreibungen
    Foto: Douglas Service GmbH

    Die Douglas Group hat im zweiten Quartal 2025/26 zwar den Umsatz gesteigert, dennoch bleiben Anleger skeptisch: Die Aktie der Parfümeriekette fiel im frühen Handel bis auf ein Rekordtief von 8,79 Euro (Zuletzt -4,2 % bei 9,00 Euro) und setzte die deutlichen Verluste seit dem Börsengang im März 2024 fort (Ausgabepreis: 26 Euro). Analysten sprechen von schwachen Ergebnissen, die bereits vorher signalisiert worden waren.

    Finanziell meldete Douglas für Q2 einen Umsatzanstieg um 1,1 % auf 949,7 Mio. Euro. Treiber waren E‑Commerce (+2,4 %) und Mittelosteuropa (+5,9 %); DACHNL legte moderat um 1,4 % zu, Frankreich und Südeuropa zeigten dagegen rückläufige Umsätze. Das bereinigte EBITDA sank um 5,1 % auf 116,1 Mio. Euro, die bereinigte Marge fiel auf 12,2 % (Vorjahr: 13,0 %). Operativ belastet war die Profitabilität von einer schwächeren Konsumentenstimmung infolge geopolitischer Unsicherheiten, Inflation und gestiegener Energiekosten.

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    Das Nettoergebnis wurde durch umfangreiche Wertminderungen massiv belastet: Goodwill-Abschreibungen im Zusammenhang mit NOCIBÉ und Parfumdreams in Höhe von rund 99 Mio. Euro sowie weitere Abschreibungen führten zu einem berichteten Nettoverlust von 124,6 Mio. Euro (bereinigtes Nettoergebnis: -10,0 Mio. Euro). Positiv: der Free Cashflow verbesserte sich leicht auf -170,1 Mio. Euro, und die Nettofinanzverbindlichkeiten fielen auf 852 Mio. Euro; der Nettoverschuldungsgrad lag bei 2,9x (vor Mietverpflichtungen 2,0x).

    Vor dem Hintergrund der Entwicklung hatte der Konzern am 30. April die Prognose angepasst: Erwartet wird ein Umsatz am unteren Ende der Spanne von 4,65 bis 4,80 Mrd. Euro, eine bereinigte EBITDA‑Marge von rund 16 % und ein Nettoverschuldungsgrad am oberen Ende von 2,5x–3,0x bis Ende September 2026. Management und Vorstand betonen, die Strategie zu beschleunigen: Fokus auf Omnichannel, E‑Commerce, Cross‑Channel‑Services, exklusive Marken sowie Investitionen in Technologie und KI (u. a. Einführung eines AI Beauty Advisor).

    Strategisch setzt Douglas auf Differenzierung durch Exklusiv- und Eigenmarken sowie auf das Loyalty-Programm Beauty Card (über 64 Mio. Mitglieder), das bereits einen Großteil des Umsatzes generiert. Retail‑Media wuchs kräftig (+20,4 % H1). Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Bewertung unter Druck: Anleger zögern angesichts der gemischten operativen Entwicklung, der hohen Abschreibungen und der fortbestehenden Verschuldung, was die Neubewertung seit dem IPO deutlich macht.



    Douglas

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    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 8,86EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



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