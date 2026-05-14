Rossmann erhöht Aurubis‑Anteil auf 15% – DZ Bank hebt Kursziel auf 180€

Die Aurubis AG steht zugleich im Fokus von Großaktionärsbewegungen und Analystenbewertungen: Eine Stimmrechtsmitteilung (veröffentlicht über den EQS-Dienst am 13. Mai 2026) weist aus, dass die Rossmann Beteiligungs GmbH ihre direkten Stimmrechte an Aurubis auf 15,03 % erhöht hat. Zusammen mit als Instrumente gehaltenen Derivaten kommt die Beteiligung auf eine wirtschaftliche Reichweite von 23,28 % an den nach § 41 WpHG ausgewiesenen insgesamt 44.956.723 Stimmrechten. Die maßgebliche Schwellenberührung datiert auf den 11. Mai 2026; die Meldung selbst ist formal am 12. Mai abgegeben worden.

Konkret hält Rossmann 6.757.058 Aktien (15,03 %). Hinzu kommen Instrumente mit einem potentiellen Stimmrechtsäquivalent von 3.710.000 Papieren (8,25 %): darunter Put-Optionsscheine (550.000 mit Fälligkeit 19.06.2026; 310.000 mit Fälligkeit 18.12.2026), Call-Optionsscheine (300.000 mit Fälligkeit 19.06.2026; 1.600.000 mit Fälligkeit 17.07.2026) sowie ein Knock-out-Zertifikat (950.000, ohne Endfälligkeit). Gemeldet wird, dass Rossmann weder von Dritten beherrscht wird noch selbst andere einflussnehmende Beteiligungen an Aurubis hält, sodass die Mitteilung eine direkte Zurechenbarkeit der Anteile dokumentiert. Für Investoren ist relevant, dass der Sprung über die 15%-Marke Transparenzpflichten auslöst und die kombinierte Instrumentenposition das mögliche Stimmgewicht deutlich erhöht, sofern die Rechte ausgeübt bzw. einer Ausübung zugerechnet werden.

Parallel dazu hat die DZ Bank ihre Bewertung von Aurubis nach der Vorlage endgültiger Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von „Verkaufen“ auf „Halten“ angehoben und den fairen Wert von 140 auf 180 Euro pro Aktie erhöht. Analyst Dirk Schlamp begründet die Neubewertung mit bestätigten Vorabzahlen und einer angehobenen Unternehmensprognose; er erhöhte seine Schätzung für den operativen Gewinn. Positiv wirken verbesserte Aussichten für die Segmente Schwefelsäure und Recycling, demgegenüber bleiben die Perspektiven im Konzentratgeschäft gedämpft.

Für die Markteinschätzung bedeutet dies: Einerseits schafft die gestiegene Großaktionärsposition mögliche Einflussoptionen auf strategische Entscheidungen; andererseits signalisiert die DZ-Bank-Aufwertung eine verbesserte Ergebnisdynamik, wenngleich strukturelle Risiken in Teilen des Geschäfts bleiben. Beobachter sollten insbesondere die anstehenden Fälligkeiten der Optionen sowie weitere Quartalsmeldungen und Entwicklungen im Konzentratgeschäft im Blick behalten.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 208,8EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.