Allianz startet stark: Rekord-Quartal treibt Aktie nahe Allzeithoch

Operativ verzeichnet der Konzern im ersten Quartal ein Ergebnis von 4,517 Milliarden Euro, ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein neuer Quartalsrekord. Der bereinigte Quartalsüberschuss der Anteilseigner klettert auf 3,785 Milliarden Euro (+48,4 Prozent). Treiber dieser starken Zunahme waren zum Teil einmalige Effekte, insbesondere der Verkauf von Anteilen an indischen Joint Ventures; bereinigt um diese Effekte wächst der Überschuss um rund 7 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf 9,96 Euro (+50,7 Prozent); bereinigt entspricht dies einem zugrunde liegenden Wachstum von etwa 9 Prozent.

Allianz startet das Jahr 2026 mit einem operativen Rekordergebnis und sorgt damit für Rückenwind an der Börse: Vorbörslich stieg die Aktie am Mittwoch auf Tradegate um 1,4 Prozent auf 373,40 Euro und nähert sich damit wieder dem Rekordhoch vom April. Technisch würde das Papier damit wichtige Hürden — die 50- und 90-Tage-Durchschnitte bei rund 370 bzw. 373,3 Euro — überwinden, was kurzfristig charttechnisch positiv zu werten ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Kapitalbasis hat sich weiter verbessert: Die Solvency-II-Quote liegt bei 221 Prozent (+2 Prozentpunkte), die annualisierte bereinigte Eigenkapitalrendite erreicht 24,2 Prozent (adjustiert 18 Prozent). Das gesamte Geschäftsvolumen betrug 53,0 Milliarden Euro mit einem internen Wachstum von 3,5 Prozent.

Segmentseitig überzeugt vor allem die Schaden- und Unfallversicherung: Operatives Ergebnis 2,411 Milliarden Euro (+11,1 Prozent) bei einem hervorragenden Schaden-Kosten-Verhältnis von 91,0 Prozent. Das Privatkundengeschäft wuchs intern um 8 Prozent, das Gewerbegeschäft um 6 Prozent. Die Lebens- und Krankenversicherung zeigte sich resilient: PVNBP bei 23,7 Milliarden Euro (-9,1 Prozent), Neugeschäftsmarge stabil bei 5,3 Prozent, operatives Ergebnis leicht rückläufig bei 1,354 Milliarden Euro (-5,1 Prozent). Das Asset Management legte organisch zu: Operative Erträge 2,2 Milliarden Euro (+12,7 Prozent), Nettomittelzuflüsse rekordverdächtige 45 Milliarden Euro, verwaltetes Vermögen 2,043 Billionen Euro.

Vorstandschef Oliver Bäte hebt die robuste Basis und die Umsetzung der Strategie hervor; die Allianz betont zugleich den Einsatz von KI zur Effizienzsteigerung. Konzernweit bekräftigt das Management das Jahresziel eines operativen Ergebnisses von 17,4 Milliarden Euro (±1 Mrd.) und setzt das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2,5 Milliarden Euro fort (Q1-Rückkäufe: 0,3 Mrd.).

Analysten begrüßen die Zahlen, mahnen aber, die Nachhaltigkeit des Ergebnisses ohne Einmaleffekte zu prüfen. Risiken – von Naturkatastrophen über Kapitalmarktvolatilität bis zu regulatorischen Änderungen – bleiben zentral für die Prognosequalität. Insgesamt präsentiert sich die Allianz im Jahresauftakt solide und capitalstark, mit Rückenwind für Aktie und Investorensentiment.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 374,9EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.