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    SMA Solar: Turnaround naht — Management peilt obere Prognosezone 2026 an

    SMA Solar: Turnaround naht — Management peilt obere Prognosezone 2026 an
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    SMA Solar sieht nach einem verhaltenen Jahresstart Anzeichen für eine Trendwende und konkretisiert die Prognose für 2026. Vorstandsvorsitzender Jürgen Reinert erklärte bei der Präsentation der Q1-Zahlen, seit März zeichne sich eine Stabilisierung der Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen ab. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung peilt das Management Umsatz und EBITDA jeweils im oberen Drittel der bislang kommunizierten Bandbreiten von 1,475–1,675 Mrd. Euro bzw. 50–180 Mio. Euro an; dabei sind potenzielle Rückerstattungen im Zuge der vom US-Supreme-Court als rechtswidrig bewerteten Zölle berücksichtigt.

    Operativ startete die SMA-Gruppe moderat: Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 4,0 Prozent auf 340,9 Mio. Euro (Q1 2025: 327,7 Mio. Euro). Das berichtete EBITDA wuchs um rund 6 Prozent auf 26,1 Mio. Euro; ohne Sondereffekte lag das operative EBITDA bei 24,6 Mio. Euro – ein Zuwachs von 67,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter dem Strich resultierte wegen latenter Steueraufwendungen ein Konzernergebnis von −1,6 Mio. Euro (Vorjahr: +5,5 Mio. Euro), das Ergebnis je Aktie betrug −0,05 Euro.

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    Die Geschäftsbereiche zeigten ein differenziertes Bild: Large Scale & Project Solutions hielt den Umsatz mit 279,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, verzeichnete aber ein geringeres EBIT (33,8 Mio. Euro vs. 50,3 Mio. Euro), belastet durch gestiegene Zollkosten und geringere Aktivierung von Entwicklungsleistungen. Dagegen steigerte Home & Business Solutions den Umsatz deutlich um 27,4 Prozent auf 61,4 Mio. Euro und verbesserte das EBIT deutlich von −46,0 Mio. Euro auf −19,6 Mio. Euro, bleibt damit jedoch weiterhin im negativen Bereich.

    Die Auftragspipeline bleibt robust: Der Auftragsbestand stieg auf 1.414,5 Mio. Euro (31. März 2025: 1.293,9 Mio. Euro), drei Viertel entfallen auf das Produktgeschäft. Finanzkennzahlen zeigten Licht und Schatten: Free Cashflow sank auf −27 Mio. Euro nach +96 Mio. Euro im Vorjahr, Nettoliquidität fiel auf 148,2 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 28,4 Prozent. Die Net Working Capital Quote lag mit 15,9 Prozent im angestrebten Korridor.

    Analysten bewerten die Zahlen unterschiedlich: Jefferies hob das Kursziel von 58 auf 71 Euro und bestätigte die Einstufung "Buy", sieht in der Kursreaktion eine Einstiegsgelegenheit angesichts verbesserter Auftragslage und Nachfrageimpulse im HBS-Segment. SMA warnt indes vor anhaltender Volatilität durch geopolitische Risiken, Handelsbeschränkungen und Währungseffekte, die Prognoseanpassungen erforderlich machen könnten. Insgesamt liefert Q1 Hinweise auf Turnaround-Tendenzen, die aber von der Nachhaltigkeit der Nachfrage und externen Rahmenbedingungen abhängen.



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