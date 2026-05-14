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    Xi trifft nach Trump-Gespräch Wirtschaftsbosse

    Für Sie zusammengefasst
    • Xi traf US-Wirtschaftsvertreter bei Trumps Besuch
    • China kündigt weitere Öffnung und Zusammenarbeit an
    • US-Techchefs wie Musk, Cook und Nvidia-Chef anwesend
    Xi trifft nach Trump-Gespräch Wirtschaftsbosse
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat im Zuge des Besuchs des US-Präsidenten Donald Trump in Peking hochrangige Wirtschaftsvertreter aus den USA getroffen. Xi erklärte dem Staatsmedium zufolge, die offenen Türen Chinas würden sich weiter öffnen. Peking begrüße eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA und äußerte sich demnach positiv darüber, dass US-Firmen bessere Perspektiven in China haben würden.

    Die Gespräche während Trumps Staatsbesuch in Peking dürften von Handelsfragen geprägt sein. Der US-Präsident wurde von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter Tech-Milliardär Elon Musk und Apple -Chef Tim Cook. Auch der Chef des Chipherstellers Nvidia , Jensen Huang, war dabei. Die von dem Unternehmen produzierten Halbleiter gelten als besonders wichtig für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

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    Das Treffen mit den Wirtschaftsvertretern fand nach einem ersten Gespräch zwischen Trump und Xi statt. Dieses dauerte nach Angaben von US-Journalisten rund zwei Stunden./jon/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 254,8 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +12,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +10,94 %/+51,29 % bedeutet.




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