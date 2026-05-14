BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des ersten Quartals habe zusätzlich zur überraschend guten Gewinnentwicklung weitere positive Aspekte aufgezeigt, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag. Der Versicherer überzeuge mit Kosteneffizienz, Umsatzwachstum und er habe die Resilienzreserven erhöht./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:10 / GMT
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Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 104,7EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 143
Kursziel alt: 143
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 143
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