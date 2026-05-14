BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz zu den Resultaten des ersten Quartals habe zusätzlich zur überraschend guten Gewinnentwicklung weitere positive Aspekte aufgezeigt, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag. Der Versicherer überzeuge mit Kosteneffizienz, Umsatzwachstum und er habe die Resilienzreserven erhöht./mis/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 104,7EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 143

Kursziel alt: 143

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

