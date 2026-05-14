Euro stürzt tiefer: Iran-Konflikt und Öl schüren Dollar-Rallye

Haupttreiber der jüngsten Bewegungen sind die anhaltenden Unsicherheiten im Nahen Osten. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran verliefen ohne Fortschritt, gegenseitige Ablehnungen der Vorschläge sowie scharfe öffentliche Wortmeldungen – unter anderem von US-Präsident Donald Trump – sorgten für verstärkte Risikoaversion. Auch die faktische Sperrung der strategisch wichtigen Straße von Hormus und steigende Ölpreise verstärken Inflationssorgen und stützen die Dollar-Nachfrage.

Der Euro geriet in der vergangenen Woche wieder deutlich unter Druck und setzte damit eine seit Tagen spürbare Schwäche gegenüber dem US-Dollar fort. Im US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1740 Dollar; die Europäische Zentralbank (EZB) wies den Referenzkurs auf 1,1738 Dollar aus. Am Mittwoch fiel der Euro intraday auf ein Wochentief von 1,1706 Dollar. Damit blieb die Tendenz klar: Der Dollar wurde als sicherer Hafen nachgefragt, während geopolitische Risiken das Sentiment belasteten.

Makroökonomische Daten gaben dem Dollar nur begrenzt weiteren Auftrieb: Veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten zufolge zog die Inflation im April erneut an, was laut VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel Zinssenkungsdebatten frühzeitig vom Tisch nehme. Auch wenn ein designierter Notenbankchef Zinssenkungen ins Spiel gebracht habe, spreche die aktuelle Inflationsentwicklung dagegen. Parallel meldeten EZB-Vertreter unterschiedliche Signale: Vizepräsident Luis de Guindos mahnte zu Gelassenheit und dämpfte die Erwartung an unmittelbare stärkere Zinsreaktionen, während Bundesbankpräsident Joachim Nagel vor steigender Inflation warnte und eine mögliche schnelle Zinsanhebung ins Spiel brachte. Der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau wies zugleich auf die Unsicherheit rund um die Kerninflation hin.

Neben dem Dollar standen auch andere Referenzkurse im Fokus: Die EZB legte für einen Euro 0,86803 Pfund, 184,98 Yen und 0,9172 Schweizer Franken fest. Technisch-analytisch sehen Marktkommentatoren eine volatile Phase: Chartanalysen (u. a. Kagels-Trading) nennen kurzfristige Tagesspannen zwischen rund 1,1710 und 1,1870 sowie eine Wochenbandbreite von etwa 1,1700 bis 1,1900. Schlüsselwiderstände liegen demnach im Bereich um 1,1796–1,1830, gestützte Niveaus um 1,1742 und 1,1676.

Ausblick: Solange der Iran-Konflikt ungelöst bleibt und Ölpreis- sowie Inflationsrisiken hoch sind, dürfte der Euro gegenüber dem Dollar anfällig bleiben. Entscheidend für die weitere Richtung werden sowohl weitere geopolitische Entwicklungen als auch Daten zur Inflation und die geldpolitischen Signale der großen Notenbanken sein.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,171USD auf Forex (14. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.