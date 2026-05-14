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    Eckert & Ziegler: Q1-Umsatz +7%, Jahresziele bestätigt – Dividende 0,22€

    Eckert & Ziegler: Q1-Umsatz +7%, Jahresziele bestätigt – Dividende 0,22€
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    Eckert & Ziegler startet das Geschäftsjahr 2026 mit einem soliden ersten Quartal und bestätigt die Jahresziele. Der Berliner Medizintechnik- und Radiopharma-Spezialist meldet für Q1 einen Umsatzanstieg um 7 Prozent auf 72,9 Mio. Euro (VJ: 68,2 Mio.). Das bereinigte Konzern-EBIT ging leicht um 2 Prozent auf 16,0 Mio. Euro zurück (VJ: 16,2 Mio.), der Nettogewinn kletterte hingegen um 7 Prozent auf 10,4 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,17 Euro entspricht.

    Treiber des Umsatzwachstums war vor allem das Segment Medical mit Erlösen von 41,5 Mio. Euro nach 34,4 Mio. Euro im Vorjahr. Entscheidend bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen; zudem trugen Generatoren sowie Contract Manufacturing & Development (CDMO)-Leistungen wesentlich zum Plus bei. Das Segment Isotope Products verzeichnete hingegen ein Minus von rund 7 Prozent auf 31,5 Mio. Euro – nach einem starken Schlussquartal 2025 folgte ein verhaltener Jahresbeginn, der sich allerdings im März spürbar belebte.

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    Vorstand und Aufsichtsrat bestätigen die im März ausgegebene Prognose für 2026: Ein Umsatz von rund 320 Mio. Euro sowie ein bereinigtes EBIT von rund 80 Mio. Euro bleiben Zielvorgaben. Damit signalisiert das Management Zuversicht in die mittelfristige Profitabilität trotz kurzfristiger Schwankungen im Produktmix.

    Parallel zur Quartalsmitteilung hat Eckert & Ziegler die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2026 in Berlin veröffentlicht. Wichtige Tagesordnungspunkte betreffen die vorgeschlagene Dividendenausschüttung von 0,22 Euro je Aktie (insgesamt rund 13,77 Mio. Euro) mit Auszahlungstermin 29. Juni 2026 sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Darüber hinaus wird die Bestellung der Forvis Mazars GmbH & Co. KG als neuer Abschlussprüfer vorgeschlagen.

    Signifikant sind die Vorlagen zur Vergütung und Corporate Governance: Der Aufsichtsrat legt ein überarbeitetes Vergütungssystem vor, und es wird eine Anhebung sowie Neustrukturierung der Aufsichtsratsvergütung zur Abstimmung gestellt (Grundvergütung 35.000 Euro; Vorsitzender 3-fach, Stellvertreter und Ausschussvorsitzende 1,5-fach; Sitzungsgeld 500 Euro bei physischer Teilnahme). Zudem soll ein genehmigtes Kapital von bis zu 15,878 Mio. Euro (rund 25% des Grundkapitals) geschaffen werden, das dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats Flexibilität für Kapitalmaßnahmen, Akquisitionen oder Mitarbeiterbeteiligungen verschafft; der Ausschluss von Bezugsrechten ist unter klaren Grenzen vorgesehen (u. a. 10%-Deckel).

    Für Anleger bleibt das Bild insgesamt stabil: Stärkeres Medical-Geschäft und bestätigte Jahresziele sprechen für operative Robustheit, während die geplanten Satzungsänderungen und das genehmigte Kapital Handlungsspielräume – aber auch mögliche Verwässerungsrisiken – eröffnen.



    Eckert & Ziegler

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    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 14,71EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



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