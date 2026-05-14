PATRIZIA-Boom: EBITDA +41%, Marge 32,7% – Gewinn verdoppelt, Aktie steigt

Die Erträge aus wiederkehrenden Verwaltungsgebühren blieben mit 55,8 Mio. Euro nahezu stabil (3M 2025: 56,0 Mio. Euro). Leistungsabhängige Gebühren legten auf 12,2 Mio. Euro zu (vorjahr 10,6 Mio.), Transaktionsgebühren fielen hingegen auf 1,1 Mio. Euro (3M 2025: 1,6 Mio.). Insgesamt erreichten die Gebühreneinnahmen 69,0 Mio. Euro nach 68,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die Aufwendungen sanken auf 51,7 Mio. Euro (3M 2025: 56,2 Mio.), primär durch geringere Personalaufwendungen (33,0 Mio. vs. 38,2 Mio.) und Plattformoptimierungen.

PATRIZIA hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem kräftigen operativen Start begonnen: Im ersten Quartal stieg das EBITDA um 41,3 Prozent auf 23,7 Mio. Euro (3M 2025: 16,8 Mio. Euro), die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 32,7 Prozent (3M 2025: 23,4 Prozent). Der Periodenüberschuss mehr als verdoppelte sich auf 12,2 Mio. Euro (3M 2025: 5,1 Mio. Euro). Vorstand und Finanzvorstand führen die deutliche Ergebnisverbesserung vor allem auf gestiegene Gebühreneinnahmen, anhaltende Kostendisziplin und operative Effizienz zurück.

Balance-Sheet-Positionen und sonstige Erträge trugen nur moderat bei: Nettoerlöse aus Eigenbestandsverkäufen und Co-Investments lagen bei 3,6 Mio. Euro, Mieteinnahmen bei 3,1 Mio. Euro; sonstige Erträge stiegen auf 2,8 Mio. Euro (vorjahr 1,1 Mio.), hauptsächlich wegen Auflösungen von Rückstellungen. Insgesamt führt das höhere EBITDA zusammen mit geringeren Abschreibungen zur starken Zunahme des Periodenüberschusses.

Die Assets under Management blieben mit 55,8 Mrd. Euro zum 31. März stabil (31. Dezember 2025: 56,2 Mrd. Euro). Kundengetriebene Transaktionen waren im Quartal verhalten: Closed Acquisitions beliefen sich nur auf 0,2 Mrd. Euro (3M 2025: 0,9 Mrd.), Verkäufe auf 0,2 Mrd. Euro (3M 2025: 0,1 Mrd.). Eingeworbenes Eigenkapital für Kunden sank auf 0,1 Mrd. Euro (3M 2025: 0,2 Mrd.). Offenstehende Eigenkapitalzusagen blieben bei 1,3 Mrd. Euro, was PATRIZIA Investitionsspielraum sichert. Positiv signalisiert die neue Kapitalzusage von EIB Global für die Energiewende-Strategie Nachfrage nach thematischen Real-Asset-Lösungen.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen betont das Management die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells durch den hohen Anteil wiederkehrender Gebühren und solide Balance-Sheet-Investments. Die im März kommunizierten Jahresziele bleiben unverändert: AUM 55–60 Mrd. Euro, EBITDA 60–75 Mio. Euro, EBITDA-Marge 22,0–26,5 Prozent. Analysten würdigen den Start ins Jahr; Warburg hob eine um elf Prozent bessere EBITDA-Prognose gegenüber Schätzungen hervor, mahnt allerdings, dass das Ergebniswachstum erneut stark kostengetrieben und weniger von einer Zunahme der Kundenaktivität getragen sei. Die Aktie reagierte positiv und legte an der Börse deutlich zu.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 7,53EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.