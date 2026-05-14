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    LION E-Mobility: Upgrade auf NMC+ trotz Umsatzeinbruch – EBITDA positiv

    LION E-Mobility hat seine Q1-Zahlen vorgelegt und bestätigt den Ausblick für 2026 – trotz eines deutlichen Umsatzrückgangs bleibt die Rendite positiv und die strategische Neuausrichtung auf Hochleistungszellen im Fokus. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,3 Mio. EUR (Q1 2025: 6,5 Mio. EUR), während das EBITDA mit 0,3 Mio. EUR positiv ausfiel und eine Marge von 10,1 % auswies. Operativer Cashflow verbesserte sich spürbar auf 3,0 Mio. EUR nach 1,0 Mio. EUR im Vorjahr, ein Effekt, den LION auf strikte Kostendisziplin und günstigere Zahlungsbedingungen zurückführt.

    Die Zahlen spiegeln eine geplante Produktionsumstellung wider: LION rüstet seine Montagelinien auf neue Hochleistungs-NMC+-Zellen um, weshalb die Produktion seit Mai temporär gestoppt und für rund zwei Monate umgerüstet wird. Die Wiederaufnahme ist Ende Juni geplant; die neuen Batteriepacks sollen ab dem dritten Quartal 2026 verfügbar sein. Das Management rechnet daher mit einem Umsatzschwerpunkt in der zweiten Jahreshälfte, bestätigt jedoch den Jahresausblick von einem Umsatz von mehr als 35 Mio. EUR und einem erneut deutlich positiven EBITDA.

    Parallel baut LION das Geschäft mit stationären Großspeichern (BESS) konsequent aus. Im vierten Quartal 2025 verkaufte das Unternehmen das erste 5 MW / 20 MWh-Projekt, dessen Inbetriebnahme für Sommer 2026 vorgesehen ist. Die Angebots-Pipeline umfasst mehr als 7,5 GWh und über zehn potenzielle Kunden; ein weiteres deutsches Projekt über 5 MW / 10 MWh befindet sich in finalen Verhandlungen. Zur Beschleunigung hat LION das Vertriebsteam für BESS verstärkt und setzt verstärkt auf den strategischen Partner LEAPENERGY.

    Zum Markteintritt in Deutschland haben LION Smart und LEAPENERGY ein neues Sicherungsmodell etabliert: Zwei unabhängige Leistungsgarantien (von LION Smart und LEAPENERGY) plus eine unwiderrufliche, auf erstes Anfordern zahlbare Bankgarantie der Agricultural Bank of China (Niederlassung Zhejiang), die in Deutschland durchsetzbar sein soll. Ergänzt wird dies durch eine technische Werksabnahme („Flying Doctors“) in China nach europäischen Standards. Zielgruppe sind Projektentwickler, Versorger, Industrieunternehmen und deren Finanzierer; die Struktur adressiert insbesondere die Bankfähigkeit von Projekten, indem sie Cashflows absichert.

    Darüber hinaus sieht LION Potenzial im Verteidigungsmarkt und meldet Kooperationen, etwa mit Mandrill Engineering für unbemannte Bodenfahrzeuge. Mit einer aktuellen Jahreskapazität von 2 GWh bleibt LION positioniert, von der wachsenden Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen zu profitieren, trägt aber Produktions-, Technologie- und Marktintegrationsrisiken.



    LION E-Mobility

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    ISIN:CH0560888270WKN:A2QH97
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    Die LION E-Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 1,645EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.



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