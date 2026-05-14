Stabilus verkauft Töchter für 92 Mio. USD – Fokus auf Motion Control

Konzernchef Dr. Michael Büchsner begründet den Schritt mit der geringen strategischen Passung der beiden Einheiten innerhalb der Motion‑Control‑Plattform. Fabreeka und Tech Products, seit 2016 Teil der Stabilus‑Gruppe, bieten Komponenten zur Schwingungsisolation sowie Stoß‑ und Geräuschdämpfung. Gemeinsam erzielten sie im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 32 Mio. USD und ein bereinigtes EBIT von etwa 8,9 Mio. USD. Die Einheiten beschäftigen rund 80 Mitarbeiter an vier Standorten mit Hauptsitz in den USA. Käufer VMC Group will das Geschäft weiter ausbauen und dabei integrierte Lösungen für Luft, Lärm, Erdbeben, Schwingungen und Stöße anbieten.

Der Automobil- und Industriezulieferer Stabilus hat die Vereinbarung zum Verkauf der Tochtergesellschaften Fabreeka und Tech Products an die VMC Group unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt einen Enterprise Value von rund 92 Mio. USD (etwa 78 Mio. Euro); der Vollzug wird im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Mit der Transaktion verfolgt Stabilus eine gezielte Portfoliobereinigung zugunsten des Kerngeschäfts Motion Control und wachstumsstarker Automation-Bereiche.

Finanziell plant Stabilus, den Nettoerlös vorrangig zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und zur Stärkung der Bilanz einzusetzen. Das Management betont, dass die Transaktion keine Auswirkungen auf die bestehende Jahresprognose für 2026 hat: Stabilus bestätigt seine Guidance von einem Umsatz zwischen 1,1 und 1,3 Mrd. Euro, einer bereinigten EBIT‑Marge von 10 bis 12 Prozent sowie einem bereinigten Free Cashflow zwischen 80 und 110 Mio. Euro. Ziel des Konzerns bleibt, bis 2030 eine weltweit führende Marktposition im Bereich Bewegungssteuerung zu erreichen.

Neben dem Verkauf vermeldete Stabilus Fortschritte im Aktienrückkaufprogramm 2025: Im Zeitraum 4. bis 8. Mai 2026 wurden 24.150 eigene Aktien erworben; seit Programmstart am 15. Januar 2026 summieren sich die Rückkäufe auf 327.550 Stück. Der Aktienrückkauf und der geplante Schuldenabbau signalisieren ein aktives Kapitalallokationsmanagement.

Stabilus, mit Stammsitz in Koblenz, ist ein global tätiger Anbieter von Motion‑Control‑Lösungen und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 1,3 Mrd. Euro. Die Transaktion zeigt den klaren Fokus des Managements auf margen‑ und wachstumsstärkere Kerngeschäfte, während nicht strategische, aber profitable Nischenaktivitäten an einen spezialisierten Käufer übergehen.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 17,86EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.