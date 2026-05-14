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    Prosus verkauft 5% an Aspex – Delivery Hero-Aktie klettert 5,4%

    Prosus verkauft 5% an Aspex – Delivery Hero-Aktie klettert 5,4%
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Prosus’ Verkauf eines fünfprozentigen Pakets an Delivery Hero an den Investmentfonds Aspex hat die Börse positiv aufgenommen und sorgt zugleich für spürbare Veränderungen in der Aktionärsstruktur des Essenslieferanten. Am Montag stiegen die Delivery-Hero-Papiere auf Tradegate um 5,4 Prozent auf rund 21 Euro; der angebotene Verkaufspreis lag bei 22 Euro je Aktie und damit zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom vorangegangenen Freitag von knapp 20 Euro.

    Konkret reduzierte Prosus seinen Anteil an Delivery Hero durch den Blockverkauf auf etwa 17 Prozent. Aspex steigt als neuer Großaktionär auf rund 14 Prozent der Stimmrechte und wird damit zu einem maßgeblichen Investor, dessen strategische Ziele und Einfluss künftig zu beobachten sein werden. Der Schritt spiegelt eine Umschichtung innerhalb der bisherigen Großaktionärsstruktur wider und dürfte sowohl Kapitalfreisetzung für Prosus als auch eine Diversifizierung der Eigentümerbasis bei Delivery Hero zum Ziel haben.

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    Parallel zu der Transaktion haben mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach dem deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) die Lage weiterpräzisiert: Die MIH Food Delivery Holdings B.V. – Teil des Naspers/Prosus-Konzerns – meldete eine Verringerung ihres Anteils auf 16,83 Prozent (zuvor 21,83 Prozent), was die Wirkung des Prosus-Verkaufs in den offiziellen Meldungen abbildet. Damit ist die dominante Stellung des bisherigen Großaktionärs merklich geschrumpft.

    Ein weiteres Augenmerk gilt einer Meldung von Morgan Stanley & Co. International plc: Durch den Erwerb von Kundenwertpapieren, an denen Morgan Stanley ein Nutzungsrecht hat, stieg die Summe der Morgan-Stanley-zuzurechnenden Stimmrechte auf 15,34 Prozent (davon 11,23 Prozent zugerechnete Stimmrechte und 4,10 Prozent über instruments), nach zuvor insgesamt 12,48 Prozent. Die Position setzt sich aus verschiedenen Instrumenten zusammen – Equity-Call-Optionen, Equity-Swaps und weitere Derivate –, was die Komplexität der Stimmrechtslage erhöht.

    In der Summe deuten die Bewegungen auf eine diversifiziertere und fragmentiertere Eigentümerlandschaft bei Delivery Hero hin. Kurzfristig wurde dies von Anlegern mit Kursgewinnen honoriert; mittel- bis langfristig können die neuen Mehrheitsverhältnisse und die Aktivität großer Fonds wie Aspex sowie die Rolle von Intermediären mit instrumentellen Rechten die Unternehmensführung und strategische Ausrichtung des Konzerns beeinflussen. Marktbeobachter werden künftige Stimmrechtsmeldungen und mögliche Annäherungen zwischen den Großaktionären genau verfolgen.



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    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,11EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



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