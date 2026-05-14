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    Moderater Buyback, starker Zukauf: Großaktionär beeinflusst All for One

    All for One Group: Laufender Aktienrückkauf bleibt überschaubar – Großaktionär erhöht Anteil deutlich

    Die All for One Group SE hat in ihrer jüngsten Meldewelle zum Aktienrückkaufprogramm und zu Stimmrechtsmitteilungen erneut Transparenz über Kapitalmarktmaßnahmen und Anteilsverhältnisse geschaffen. In der 39. Zwischenmeldung zum Rückkaufprogramm vom 11. Mai 2026 weist das Unternehmen für den Zeitraum 4. bis 8. Mai 2026 einen Erwerb von insgesamt 2.306 eigenen Aktien aus. Die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 35,50 Euro (5. Mai) und 36,97 Euro (6. Mai); am 8. Mai fanden keine Käufe statt. Seit Start des Programms, das mit Mitteilung vom 3. Juli 2025 für den 7. Juli 2025 angekündigt wurde, hat All for One insgesamt 93.726 Aktien zurückgekauft. Die Ankäufe erfolgen ausschließlich über die elektronische Frankfurter Börse (XETRA) durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut. Detaillierte Transaktionslisten sind auf der Firmenwebsite abrufbar.

    In Relation zur ausgewiesenen Gesamtzahl der Stimmrechte (4.892.000) entspricht das bisher zurückgekaufte Volumen einem Anteil von rund 1,9 Prozent. Damit bleibt das Programm – gemessen an der Kapitalbasis – eher moderat; eher operativ orientierte Ziele wie Kapitalstrukturoptimierung, Liquiditätsmanagement oder eine leichte Erhöhung des Gewinns je Aktie dürften im Vordergrund stehen, während eine substanzielle Kursbeeinflussung oder Dramatik am freien Markt unwahrscheinlich erscheint.

    Parallel wurden zwei Stimmrechtsmitteilungen veröffentlicht, die auf bedeutende Veränderungen bei Anteilsinhabern hinweisen. Zum 3. März 2025 wurde ein Anteil von 3,002 Prozent (149.555 Stimmen) gemeldet; eine spätere Meldung vom 24. März 2026 dokumentiert einen deutlichen Anstieg auf 6,76 Prozent (336.666 Stimmen). Die Mitteilungen erfolgen nach § 40 WpHG und dienen der Transparenzpflicht bei Schwellenberührungen. Wer hinter den Meldungen steht, geht aus den Kurztexten nicht hervor; die Zunahme deutet jedoch auf eine merkliche Konsolidierung durch einen oder mehrere Großanleger hin, was für die Aktionärsstruktur und mögliche künftige Abstimmungsverhältnisse relevant sein kann.

    Fazit: All for One fährt einen vorsichtigen Buyback, der die Kapitalbasis kaum grundlegend verändert, während sich die Eigentümerstruktur durch den signifikanten Zukauf eines Großaktionärs sichtbar wandelt. Marktteilnehmer sollten sowohl die Fortführung des Rückkaufprogramms als auch mögliche strategische Implikationen der höheren Großaktionärsbeteiligung beobachten.



    All for One Group

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    ISIN:DE0005110001WKN:511000
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    Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 33,20EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



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