KWS trotzt Marktturbulenzen: Starkes Ergebnis, Währungs- und Liquiditätsrisiko

Operativ zeigte KWS eine robuste Ergebnisentwicklung: Das EBITDA legte um 7,2 Prozent auf 386,8 Mio. Euro zu, das EBIT stieg auf 311,1 Mio. Euro (+10,3%). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich um 8,5 Prozent auf 220,0 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie kletterte auf 6,67 Euro. Treiber waren saisonbedingt frühere Auslieferungen und das starke Produktportfolio, insbesondere im Segment Zuckerrüben. Zusätzlich wirkte ein positiver Einmaleffekt von 29 Mio. Euro aus dem Verkauf von Lizenzrechten im Zusammenhang mit dem nordamerikanischen Maisgeschäft.

Das Pflanzenzüchterunternehmen KWS hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025/26 trotz eines anspruchsvollen Agrarumfelds vergleichsweise stabile Geschäftszahlen vorgelegt. Auf bereinigter Basis – ohne Währungs- und Portfolioeffekte – stieg der Umsatz um 2,6 Prozent auf 1.348,6 Mio. Euro; nominal verzeichnete das Unternehmen lediglich ein Plus von 0,3 Prozent. Belastend wirkten vor allem Währungseffekte: Die Abwertung der Türkischen Lira und des US-Dollars minderte den Umsatz um rund 1,8 Prozent und drückte das Ergebnis um etwa 15 Mio. Euro.

Die Segmentanalyse zeigt ein differenziertes Bild: Zuckerrüben wuchsen nominal leicht auf 703,8 Mio. Euro (vergleichbar +4,2%), gestützt durch Vorzieheffekte und den stärkeren Anteil neuer Produkte (CONVISO SMART, CR+). Das Maisgeschäft blieb mit 349,4 Mio. Euro stabil; das deutlich höhere EBITDA in diesem Segment reflektiert jedoch überwiegend die erwähnte Sondereinnahme. Getreide verzeichnete bei annähernd konstantem Umsatz ein EBITDA-Rückgang, belastet durch gesteigerte F&E-Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsrisiken. Gemüse wächst moderat, bleibt jedoch wegen Ausbauinvestitionen ergebnisbelastend. Das Corporate-Segment weist wie erwartet ein negatives Ergebnis, da hier zentrale Kosten und Grundlagenforschung gebündelt sind.

Finanziell zeigt sich KWS solide, aber mit vorübergehenden Liquiditätsfragen: Der operative Cashflow fiel auf –53,8 Mio. Euro (vorjahr +54,7 Mio.) hauptsächlich wegen gestiegener Forderungen; der freie Cashflow betrug –52,7 Mio. Euro. Investitionen lagen bei 56,0 Mio. Euro. Bilanzkennzahlen bleiben stabil: Eigenkapitalquote 57,5%, Nettoverschuldung 178,7 Mio. Euro.

Die zuvor im Februar gesenkte Zielsetzung wurde bestätigt: Auf vergleichbarer Basis wird ein Umsatz auf Vorjahresniveau erwartet; die EBITDA‑Marge soll – ohne den positiven Sondereffekt – zwischen 19 und 21 Prozent liegen. Management und Aufsichtsrat setzen weiter auf Profitabilität, Innovation und Kostendisziplin. Fazit: KWS demonstriert operative Widerstandskraft und Produktstärke, bleibt aber anfällig für Währungseinflüsse und regionale Marktverschiebungen.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 76,60EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.