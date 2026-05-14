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    CENIT-Turnaround gelingt: EBITDA 5,03 Mio. – Analysten sind optimistisch

    CENIT setze die angekündigte Transformation im ersten Quartal 2026 sichtbar fort und meldet eine deutliche Erholung der Profitabilität. Der Stuttgarter IT‑Dienstleister steigerte das EBITDA auf 5,03 Mio. EUR nach einem Vorjahreswert von -2,44 Mio. EUR; die EBITDA‑Marge kletterte damit auf 9,6 %. Damit kehrt das Ergebnisniveau nachhaltig in den positiven Bereich zurück, nachdem das Vorjahresquartal noch durch Restrukturierungsaufwendungen belastet war.

    Die Umsatzerlöse legten moderat um 1,9 % auf 52,47 Mio. EUR zu. Wachstumstreiber waren eigene Softwarelösungen (+4,7 % auf 4,62 Mio. EUR) und das Beratung‑/Servicegeschäft (+4,5 % auf 23,15 Mio. EUR). Dagegen sanken die Erlöse aus Fremdsoftware leicht um 1,4 % auf 24,58 Mio. EUR, teils erklärbar durch anhaltende SaaS‑Trends. Der Rohertrag verbesserte sich um 2,4 % auf 31,69 Mio. EUR.

    Auf der Kostenseite sind die Effekte der im Vorjahr gestarteten Maßnahmen klar erkennbar: Der Personalaufwand fiel auf 22,69 Mio. EUR (Vj. 28,74 Mio. EUR), die Zahl der Beschäftigten lag zum 31. März bei 901 (31.12.2025: 903). Das Ergebnis auf EBIT‑ und Konzernebene verbesserte sich ebenfalls deutlich (EBIT 2,97 Mio. EUR; Vorjahr -5,44 Mio. EUR). Der operative Cashflow stieg auf 13,76 Mio. EUR, die liquiden Mittel erhöhten sich auf 28,64 Mio. EUR; die Net Bank Debt verringerte sich auf 4,77 Mio. EUR.

    Vorstand und Management bestätigten die Prognose für 2026: mindestens 210,0 Mio. EUR Umsatz und ein EBITDA von mindestens 18,0 Mio. EUR (EBITDA‑Marge 8,57 %). Die Unternehmenskommunikation betont Zuversicht für die weiteren Quartale.

    Analysten zeigen sich positiv: Montega bestätigt das Rating „Kaufen“ mit einem Kursziel von 14,00 EUR und hebt insbesondere das Wachstum bei KI‑getriebenen Softwarelösungen hervor, die zuletzt rund 50 % zulegen und inzwischen 18 % der Eigensoftwareerlöse ausmachen. Montega verweist zudem auf einen gestiegenen Auftragsbestand von 98,6 Mio. EUR und sieht Potenzial, die EBITDA‑Guidance zu übertreffen (Montega‑Schätzung: 20,2 Mio. EUR). GBC hält ebenfalls an der Kaufempfehlung fest, setzt das Kursziel bei 16,00 EUR und bewertet die Ergebnisverbesserung als nachhaltig. GBC hebt die robuste Liquiditätslage und das geringere Working Capital durch gestiegene Vertragsverbindlichkeiten hervor; eigene Schätzungen liegen bei 214,7 Mio. EUR Umsatz und 19,13 Mio. EUR EBITDA für 2026.

    Fazit: CENIT liefert mit einem margenstarken Q1 einen Beweis dafür, dass die Restrukturierung Wirkung zeigt. Stabiler Umsatz, signifikante Kostersenkungen und verbesserte Liquidität bilden die Basis, um die Jahresziele zu erreichen — Analysten sehen zudem Aufwärtspotenzial bei der EBITDA‑Prognose.



    Cenit

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    ISIN:DE0005407100WKN:540710
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    Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 6,98EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.



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