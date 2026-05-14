Hier fünf klickstarke Überschriften (max. 75 Zeichen): 1) MBB: EBITDA +40% – Marge 17,7% und Eigenkapital erstmals >1 Mrd. 2) MBB setzt auf Margen: bereinigtes EBITDA steigt stark 3) Starkes Quartal: MBB erhöht Marge, Eigenkapital über 1 Mrd. 4) MB

Treiber der Ergebnisverbesserung waren vor allem operative Effizienz und ein günstiger Produktmix in den Portfoliounternehmen. Friedrich Vorwerk verzeichnete ein Umsatzplus von 4,6 % auf 139,2 Mio. € und erhöhte seine bereinigte EBITDA-Marge signifikant von 13,7 % auf 22,8 %. Auch DTS gelang es, trotz projektbedingt rückläufiger Umsätze, die Marge durch Effizienzmaßnahmen und Portfolioeffekte von 14,7 % auf 17,2 % zu verbessern. Aumann hielt eine relativ stabile Rentabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,7 % (Vj. 11,1 %) trotz Umsatzrückgängen.

MBB SE hat das erste Quartal 2026 mit einer deutlich verbesserten Profitabilität abgeschlossen und bestätigt zugleich die Jahresprognose. Trotz eines Umsatzrückgangs auf 237,5 Mio. € (Vj. 260,0 Mio. €) stieg das bereinigte EBITDA um 40,2 % auf 41,9 Mio. €, womit die bereinigte EBITDA-Marge auf 17,7 % kletterte (Vj. 11,5 %). Das Ergebnis unterstreicht eine erfolgreiche Schwerpunktsetzung auf Margenoptimierung statt reinem Umsatzwachstum.

Bilanzseitig erreichte MBB zum 20. Börsenjubiläum erstmals mehr als eine Milliarde Euro Eigenkapital: Zum 31. März 2026 belief sich das Eigenkapital auf 1.009,2 Mio. €, was einer Eigenkapitalquote von 68,9 % entspricht (31.12.2025: 66,8 %). Die Nettoliquidität blieb mit 766,2 Mio. € stabil (31.12.2025: 763,8 Mio. €); davon entfielen 415,6 Mio. € auf die Holding (31.12.2025: 373,6 Mio. €). Diese starke Kapitalausstattung verschafft dem Konzern Spielraum für organisches Wachstum und Akquisitionen und reduziert finanzielle Risiken in einem konjunkturell anspruchsvollen Umfeld.

Vor diesem Hintergrund bestätigt MBB die Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Ein Umsatzziel von 1,1 bis 1,2 Mrd. € bei einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 15 und 18 %. Die Balance aus solidem Margenprofil und hoher Liquidität lässt Raum für operative Investitionen und Zukäufe, zugleich bleibt das Management auf Kostendisziplin fokussiert.

Parallel setzt MBB sein Aktienrückkaufprogramm fort: Im Berichtszeitraum 4. bis 8. Mai 2026 wurden 6.052 Aktien zu Durchschnittskursen zwischen 204,36 € und 215,87 € erworben. Insgesamt hat das Programm bislang 115.854 eigene Aktien zurückgekauft. Zusammengenommen signalisieren die Zahlen ein wachsendes Vertrauen in die Kapitalmarktausrichtung und eine klare Prioritätensetzung auf Renditestärkung gegenüber reinem Umsatzwachstum.

Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 199,8EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.