Uzin Utz: 1,90€ Dividende trotz Margendruck – Gewinne für Wachstum

Die Uzin Utz SE hat auf ihrer Hauptversammlung am 13. Mai 2026 eine Dividende von 1,90 EUR je gewinnberechtigter Stammaktie (WKN 755150, ISIN DE0007551509) für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Insgesamt werden damit 9,584 Mio. EUR ausgeschüttet; dem gegenüber steht ein Bilanzgewinn von 63,304 Mio. EUR, sodass der verbleibende Gewinn in Höhe von 53,720 Mio. EUR auf neue Rechnung vorgetragen wird. Daraus ergibt sich eine Ausschüttungsquote von rund 15,1 %, was signalisiert, dass das Management eine vorsichtige Dividendenpolitik verfolgt und die Mehrzahl der Gewinne im Unternehmen hält, vermutlich zur Stärkung der Eigenmittelbasis und zur Finanzierung künftiger Investitionen. Die Auszahlung über Clearstream ist zum 19. Mai 2026 vorgesehen; die Ausschüttung unterliegt in der Regel der Kapitalertragsteuer (25 %) zuzüglich Solidaritätszuschlag auf die einbehaltene Steuer (insgesamt 26,375 %) sowie gegebenenfalls Kirchensteuer. Inländische Aktionäre mit Nichtveranlagungsbescheinigung oder ausreichendem Freistellungsauftrag bleiben steuerfrei, bei ausländischen Anlegern können Doppelbesteuerungsabkommen eine Ermäßigung bewirken.

Zeitgleich legte Uzin Utz die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 vor: Trotz erheblicher geopolitischer Spannungen und einem schwachen Jahresauftakt in der Baubranche stiegen die Umsatzerlöse währungsbereinigt auf 132,2 Mio. EUR und lagen damit 6,6 % über dem Vorjahreszeitraum (124,1 Mio. EUR). Beim operativen Ergebnis (EBIT) zeigte sich jedoch Belastung: Mit 8,7 Mio. EUR lag das EBIT 14,2 % unter dem Vorjahr (10,2 Mio. EUR). Die EBIT-Marge schrumpfte entsprechend von rund 8,2 % auf etwa 6,6 %, ein Rückgang um knapp 1,6 Prozentpunkte. Treiber der Ergebnisbelastung waren vor allem gestiegene Rohstoff- und Verpackungspreise, erhöhte Logistikkosten infolge höherer Kraftstoffpreise sowie eine höhere Personalaufwandsquote – letztere resultierend aus einem gezielten Personalaufbau zur Umsetzung der angestrebten Wachstumsstrategie.

Das Zwischenfazit: Uzin Utz demonstriert mit dem moderaten Dividendenvorschlag einerseits Aktionärsfreundlichkeit, hält andererseits aber den Großteil der Gewinne zur Verfügung, um finanzielle Flexibilität und strategische Initiativen zu sichern. Operativ bleibt das Unternehmen trotz Umsatzwachstum unter dem Druck steigender Inputkosten; die gezielte Personalaufstockung deutet darauf hin, dass Management und Aufsichtsrat in weiteres Wachstum investieren, auch wenn kurzfristig Margen unter Druck stehen. Die vollständige Quartalsmitteilung ist auf der Investor-Relations-Seite von Uzin Utz verfügbar.

Die Uzin Utz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 71,00EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.