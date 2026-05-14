CEWE verkauft Saxoprint an Cimpress und setzt auf Premium‑Fotofinishing

CEWE hat eine klare strategische Weichenstellung vollzogen: Der Oldenburger Konzern verkauft den Geschäftsbereich Kommerzieller Online‑Druck (KOD) – inklusive SAXOPRINT-Produktionsstätte in Dresden sowie der Marken viaprinto und Laserline – an den Web‑to‑Print‑Konzern Cimpress. Der Kaufvertrag wurde unterzeichnet; der Vollzug steht noch unter den üblichen aufsichts‑ und kartellrechtlichen Bedingungen und wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet. Der Kaufpreis bleibt vertraulich.

Operativ und finanziell ist die Transaktion für CEWE eine Portfoliobereinigung mit Renditefokus. KOD erzielte 2025 einen Umsatz von 89,6 Mio. Euro bei einem EBITDA von 8,8 Mio. und einem EBIT von nur 1,7 Mio. Euro (EBIT‑Marge 1,9%). Das Kerngeschäft Fotofinishing dagegen wies 2025 745,5 Mio. Euro Umsatz und 86,6 Mio. Euro EBIT (berichtete EBIT‑Marge 11,6%) auf. Pro‑forma würde die Konzern‑EBIT‑Marge ohne KOD auf rund 11,2% (statt 10,2%) steigen; der ROCE klettert demnach um zwei Prozentpunkte auf 19,6% (statt 17,6%).

CEWE rechnet mit einem Mittelzufluss, der die Buchwerte des veräußerten Bereichs übersteigt; ein einmaliger Verkaufserlös im mittleren zweistelligen Millionen‑Euro‑Bereich wird erwartet. Die Mittel sollen wertorientiert eingesetzt werden: Priorität hat das Wachstum und die technologische Weiterentwicklung des Fotofinishing‑Segments, flankiert von selektiven Akquisitionen, fortgesetzten Aktienrückkäufen und verlässlichen Ausschüttungen.

Für die 544 Beschäftigten des KOD gilt das „Best‑Owner‑Prinzip“: Alle Mitarbeitenden werden von Cimpress übernommen. CEWE betont, dass der Verkauf dem Bereich Chancen in einem konsolidierenden Markt eröffnet; Cimpress könne Skaleneffekte und die hohe Produktionsqualität des Saxoprint‑Standorts besser nutzen.

Finanzplanung und Analystenreaktionen: Aufgrund der Ausgliederung nach IFRS 5 passt CEWE die Guidance 2026 an: Umsatz 780–810 Mio. Euro, EBIT 85–91 Mio. Euro, EBT 84,5–90,5 Mio. Euro und Nachsteuerergebnis 57–62 Mio. Euro (fortzuführende Geschäftsbereiche). Analysten bewerten den Deal positiv: Baader Bank bestätigt „Buy“ (Kursziel 126 Euro), Montega AG bekräftigt Kaufempfehlung und sieht aufgrund höherer Margen, einer robusten Bilanz und eines gestärkten Cash‑Polsters ein attraktives Chance‑Risiko‑Profil (Kursziel 140 Euro).

Risiken bleiben: Der Abschluss hängt von Kartellfreigaben ab, und makroökonomische Unsicherheiten können Ergebnisziele beeinflussen. Strategisch jedoch reduziert CEWE Komplexität, erhöht die Profitabilität und setzt künftig stärker auf sein margenstarkes Fotofinishing‑Geschäft.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 99,60EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.