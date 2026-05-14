Vorschlag 1 (empfohlen): JOST mit Rekordquartal: Umsatz +11,6% und EBIT‑Marge 10,6% Weitere Optionen: - Rekordstart bei JOST: Umsatzboom, EBIT stark überproportional - JOST profitiert von Hyva‑Integration: Marge und Wachstum steigen

Die Regionen trugen unterschiedlich zum Wachstum bei: EMEA erhöhte den Umsatz währungsbereinigt um rund 8,4 % auf 203,2 Mio. EUR; das bereinigte EBIT stieg dort um 36,7 % auf 15,6 Mio. EUR, die Marge stieg auf 7,7 %. In AMERICAS wuchs der Umsatz um 5,6 % auf 103,9 Mio. EUR, das bereinigte EBIT lag bei 11,0 Mio. EUR (Mar­ge 10,6 %). APAC verzeichnete mit 26,0 % das stärkste Wachstum und erreichte 110,0 Mio. EUR, das bereinigte EBIT stieg auf 16,6 Mio. EUR, die Marge auf 15,1 %.

JOST hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem Rekordquartal begonnen: Im ersten Quartal kletterte der Konzernumsatz um 11,6 % auf 417,0 Mio. EUR, getragen von einem organischen Wachstum von 9,0 % sowie Effekten aus der Hyva-Übernahme. Das bereinigte EBIT stieg überproportional um 23,2 % auf 44,1 Mio. EUR, die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 10,6 % und liegt damit wieder im strategischen Zielkorridor von 10–12 %. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern wuchs um 17 % auf 28,3 Mio. EUR; das bereinigte Ergebnis je Aktie kletterte trotz einer im Q1 durchgeführten Kapitalerhöhung um 11,8 % auf 1,81 EUR.

Segmentseitig entwickelte sich vor allem das Geschäft mit Off‑Highway-Produkten kräftig: Transportumsatz stieg leicht auf 210,1 Mio. EUR, die Landwirtschaft legte währungsbereinigt stark um rund 27 % auf 82,6 Mio. EUR zu, Hydraulik verzeichnete 124,3 Mio. EUR inklusive Übernahmeeffekten. JOST schreibt die Margenverbesserung neben organischem Wachstum vor allem der Integration von Hyva, dem Fortschreiten von Synergien und einem günstigen Produktmix zu.

Bilanz und Liquidität zeigen gestärkte Kapitalstruktur: Durch eine 10‑prozentige Kapitalerhöhung im Februar flossen 92,6 Mio. EUR Bruttoemissionserlös; das Eigenkapital stieg auf 447,0 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote auf 27,4 %. Die Nettoverschuldung (ohne IFRS‑16) sank auf 357,8 Mio. EUR, die Leverage‑Ratio verbesserte sich deutlich auf 1,75x und liegt damit wieder im Zielband von 1,0–2,0x. Belastend wirkte ein Anstieg des Working Capitals auf 278,3 Mio. EUR; der Free Cashflow fiel auf -1,6 Mio. EUR im Quartal.

Vorstand und CFO betonen die Wirksamkeit der Strategie AMBITION 2030 und disziplinierte Kapitalverwendung (ROCE verbesserte sich auf 16 %). Für 2026 bestätigt JOST den Ausblick: Umsatz soll im einstelligen Prozentbereich zulegen, das bereinigte EBIT stärker als der Umsatz wachsen; die EBIT‑Marge soll über dem Vorjahr liegen. Als Unsicherheitsfaktor nennt das Management den anhaltenden Iran‑Konflikt und mögliche indirekte Effekte auf Energiepreise und Lieferketten.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,68 % und einem Kurs von 56,10EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:02 Uhr) gehandelt.