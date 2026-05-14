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    Scout24 startet Agentic OS: KI, 700.000 Abos & 64% EBITDA‑Ziel

    Scout24 startet Agentic OS: KI, 700.000 Abos & 64% EBITDA‑Ziel
    Foto: Scout24 SE

    Scout24 hat auf dem Kapitalmarkttag 2026 die nächste Wachstumsetappe seiner Plattformstrategie vorgestellt: Die bisher als vernetztes Ökosystem gefasste Lösung soll zum „Agentic Operating System (Agentic OS) für Immobilien“ weiterentwickelt werden. Kern ist die Integration einer KI‑gesteuerten Intelligence‑Ebene namens immo.ai, die auf unternehmensinternen Kontextdaten, verifizierten exklusiven Inhalten und der bestehenden Transaktionsinfrastruktur aufsetzt. Ziel ist die Automatisierung und Orchestrierung kompletter Workflows entlang des Immobilienprozesses – von Suche und Matching bis zur finalen Transaktion – bei gleichzeitiger Stärkung menschlicher Expertise und lokaler Marktkenntnis.

    Technologisch bildet die Scout24 Agent Factory das Deploy‑Framework für spezialisierte KI‑Agenten, mit denen Funktionen über Nutzererlebnisse, interne Abläufe und Softwareentwicklung skalierbar gemacht werden sollen. Scout24 betont, dass bereits erste KI‑Produkte im Markt sind: Nutzer führen monatlich rund eine Million Konversationen mit KI‑Unterstützung, und Angebote wie Mieternetzwerke oder Wartelisten erweitern das Inventar jenseits klassischer Anzeigen.

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    Strategisch differenziert Scout24 zwischen dem Professional‑Segment (B2B) und dem Private‑Segment (B2C). Im Professional‑Bereich sollen Subscriptions, Daten‑, Bewertungs‑ und Transaktionslösungen tiefer in tägliche Workflows integriert werden; ImmoPunkte dienen künftig verstärkt als Zugang zur Intelligence‑Ebene. Im Private‑Bereich baut das Unternehmen Abonnements entlang des Mietprozesses aus und bietet neue B2C‑Services, um Angebot und Nachfrage früher zusammenzuführen. Bis 2028 strebt Scout24 rund 700.000 Private‑Subscriptions an.

    Finanziell hat das Management den Rahmen für 2027–2028 angehoben: Das jährliche Umsatzwachstum soll sich am oberen Ende des hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereichs bewegen. Die EBITDA‑Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wird bis 2028 auf rund 64 % angepeilt. Scout24 verweist auf mehr als 400 Mio. EUR Investitionen in das Ökosystem in den vergangenen Jahren und sieht in KI und Automatisierung Hebel für zusätzliche Monetarisierung, Effizienzgewinne und höhere Cash‑Generierung. Kapitalpolitisch bleiben Dividenden, Aktienrückkäufe und selektive M&A‑Optionen Teil der Strategie.

    Reaktionen aus dem Kapitalmarkt fielen positiv aus: Barclays hob das Kursziel auf 103 Euro und bestätigte die Einstufung „Overweight“, bezeichnete Scout24 als „einfachste Option“ unter Portalbetreibern. Zudem meldete der Asset Manager Amundi Stimmrechtsanteile um die 5 %‑Marke, was auf gesteigertes institutionelles Interesse hinweist.

    Scout24 bleibt damit auf Wachstumskurs, setzt auf KI‑gesteuerte Produktvertiefung und skaliert Monetarisierung über Subscriptions und transaktionsnahe Services. Gleichzeitig weist das Unternehmen auf übliche Unsicherheiten zukunftsgerichteter Aussagen hin. Präsentation und Aufzeichnung des Kapitalmarkttags werden im Investor‑Relations‑Bereich veröffentlicht.



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    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 78,20EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.



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