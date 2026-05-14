E.ON setzt auf Wachstum: Starkes Q1 und geplante OVO-Übernahme

Operativ entwickelten sich alle drei Geschäftsfelder im Rahmen der Erwartungen. Energy Networks trug mit einem bereinigten EBITDA von rund 2,1 Milliarden Euro weiterhin den größten Teil zum Ergebnis bei; dieses Segment profitierte vom Ausbau der regulierten Vermögensbasis in Europa, litt jedoch unter Portfolioeffekten wie der Entkonsolidierung einer Regionalbeteiligung in Deutschland und dem Verkauf des tschechischen Gasnetzgeschäfts. Energy Infrastructure Solutions verbuchte mit etwa 240 Millionen Euro ein Ergebnisplus von 16 Prozent, getrieben vom wachsenden Industriekundengeschäft in Deutschland und verzögerten Kostenweitergaben in Skandinavien. Energy Retail steigerte sein EBITDA leicht auf rund 940 Millionen Euro; positive Effekte in Deutschland kompensierten Rückgänge in Großbritannien, unter anderem durch auslaufende Altverträge.

Essen — E.ON ist mit einem soliden Jahresstart in ein anspruchsvolles Marktumfeld gegangen: Im ersten Quartal 2026 kletterte das bereinigte Konzern-EBITDA um 2 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss erhöhte sich um 7 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Vorstand und Finanzchefin Nadia Jakobi betonen, dass die Strategie greife, Investitionen Wirkung zeigten und die operative Leistung robust sei; die Jahresprognose sowie die mittelfristigen Ziele bis 2030 wurden unverändert bestätigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

E.ON investierte im Q1 1,4 Milliarden Euro — ein Rückgang um rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie E.ON erklärte, bedingt durch kalte und nasse Witterung, die Bauarbeiten verzögerte. Davon entfielen 1,1 Milliarden Euro auf Netze (minus 9 Prozent), rund 170 Millionen Euro auf Infrastructure Solutions (plus 13 Prozent) und etwa 120 Millionen Euro auf Retail. Schwerpunkte bleiben Netzausbau, Modernisierung, Digitalisierung, Ladeinfrastruktur und Batteriespeicher.

Parallel zur Quartalsmeldung kündigte E.ON die Übernahme des britischen Energieanbieters OVO an. Die Transaktion würde das Endkundengeschäft in Großbritannien deutlich ausbauen: E.ON versorgt aktuell rund 5,6 Millionen Kunden; OVO bringt etwa vier Millionen hinzu, womit das kombinierte Portfolio nahe zehn Millionen Kunden läge. E.ON hebt den hohen Digitalisierungsgrad hervor — rund sieben Millionen installierte Smart Meter und über 60 Prozent Abdeckung — als Basis für skalierbare Lösungen in Elektrizität, Wärme, Elektromobilität und Flexibilitätsangeboten. Kaufpreis wurde nicht genannt; die Zustimmung der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) ist noch erforderlich; ein Closing wird für die zweite Jahreshälfte 2026 angestrebt.

Bewertung: E.ON präsentiert sich finanziell stabil und strategisch offensiv — Investitionsfokus auf Netze und Wachstumsfelder sowie die OVO-Transaktion stärken die Marktposition in Großbritannien und schaffen Skaleneffekte für europaweite Innovationen. Risiken bleiben: regulatorische Genehmigungen, volatile Energiemärkte, Portfolioanpassungen und witterungsbedingte Zeitversätze bei Investitionen.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 18,89EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:32 Uhr) gehandelt.