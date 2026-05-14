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    MLP stark ins Jahr: Rekordumsatz, höheres EBIT – Ziele bestätigt

    MLP ist mit einem starken Auftaktquartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt zugleich seine Jahres- und Mittelfristziele. Die Gruppe meldet für die drei Monate bis Ende März neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis: Die Umsatzerlöse lagen bei rund 307 Mio. Euro, die Gesamterlöse bei knapp 315 Mio. Euro (plus 5 % gegenüber Q1 2025). Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um neun Prozent auf 41,3 Mio. Euro, der Konzernüberschuss nach Steuern verbesserte sich um acht Prozent auf 29,8 Mio. Euro. Treiber war vor allem das Geschäftsfeld Absicherung (+12 %), während die Bereiche Vermögen (+1 %) und Vorsorge (-1 %) weitgehend stabil blieben. Sonstige Erträge legten um 24 % zu.

    Trotz erhöhter geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit – namentlich die Krise am Persischen Golf und volatile Kapitalmärkte – präsentierte sich das betreute Vermögen robust bei 65,2 Mrd. Euro. Das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung erreichte mit 859 Mio. Euro einen neuen Höchststand. MLP führt den Ergebnisanstieg auf die positive Erlösentwicklung sowie konsequentes Kostenmanagement zurück; auch die frühen Effekte einer Digitalisierungsstrategie und verstärkter KI-Nutzung werden als Wettbewerbsvorteil hervorgehoben.

    Für 2026 bekräftigt MLP die Prognose eines EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro. Die Mittelfristplanung bis Ende 2028 sieht ein weiteres Wachstum vor: ein Ziel-EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei Gesamterlösen von 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro. Wichtige Wachstumshebel sind demnach die gezielte Erschließung von Familienkunden, der Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie ein Multi-Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden. Erfolgsabhängige Vergütungen – vor allem bei FERI – sind in Prognose und Planung nur begrenzt berücksichtigt.

    Parallel zur Quartalsmeldung hat MLP die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2026 in Wiesloch veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine unveränderte Dividende von 0,36 Euro je Aktie vor. Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wiederwahl des Abschlussprüfers (KPMG) inklusive Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts, die Billigung des Vergütungsberichts sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) in Höhe von nominal 21,5 Mio. Euro. Ferner soll der Unternehmensgegenstand um das Geschäftsfeld "Praxismanagement und -beratung im Medizinermarkt" erweitert werden – ein Indiz für weitere Diversifizierungsbestrebungen.

    In der Summe präsentiert sich MLP als profitabler, diversifizierter Finanzdienstleister mit klarer Wachstumsagenda. Die bestätigten Ziele und die geplanten strategischen Initiativen signalisieren Zuversicht, bergen aber auch Abhängigkeiten von Kapitalmarktentwicklungen und der Umsetzung geplanter Akquisitionen und Digitalisierungsprojekte.



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    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 7,83EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



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