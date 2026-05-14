AUTO1: Q1‑Rekorde bei Umsatz & Gewinn – Aktie vorbörslich +5%

Die Segmententwicklung war differenziert: Das Merchant-Geschäft (AUTO1.com) verkaufte 216.293 Fahrzeuge (+18,8 %) und erzielte einen Bruttogewinn von 207,0 Mio. Euro; der Bruttogewinn je Fahrzeug lag hier bei 957 Euro (-3,4 %). Das Retail-Segment Autohero verzeichnete ein deutliches Volumenplus von 47,8 % auf 32.486 Einheiten und steigerte seinen Bruttogewinn auf 82,4 Mio. Euro; der Bruttogewinn pro Retail-Fahrzeug betrug 2.555 Euro (-0,6 %). Konzernweit blieb der Bruttogewinn pro Einheit mit 1.166 Euro annähernd stabil (+0,4 %).

AUTO1 Group hat mit den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal 2026 die Markterwartungen bestätigt und in vielen Kennzahlen neue Rekorde vorgelegt. Der Online-Gebrauchtwagenhändler meldete einen Absatz von 248.779 Fahrzeugen, ein Plus von 21,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 2,437 Mrd. Euro (+25,4 %), der Bruttogewinn kletterte auf 289,4 Mio. Euro (+22,4 %) und das bereinigte EBITDA erreichte 59,8 Mio. Euro (+3,0 %). Damit verteidigt das Unternehmen seinen Pfad zu stärkerer Profitabilität bei weiterem Wachstum.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Management um CEO Christian Bertermann hob die Skalierbarkeit des vertikal integrierten Geschäftsmodells und die Rolle der Technologieplattform für Margen und Wachstum hervor. CFO Christian Wallentin betonte den sichtbaren Operating Leverage und die Finanzstärke, die einen selbstfinanzierten Wachstumsweg ermögliche. AUTO1 bestätigte die Prognose für 2026: Zielwerte von 940.000–1.000.000 verkauften Fahrzeugen, ein Bruttogewinn von 1,1–1,2 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 250–275 Mio. Euro.

An den Märkten reagierte die Aktie vorbörslich positiv: Auf Tradegate stieg der Kurs um gut 5 Prozent auf 19,27 Euro, womit technische Indikatoren kurzfristig eine Trendwende andeuten. Analystenkommentare blieben überwiegend positiv: Die RBC hob das solide Absatzwachstum hervor und sieht die Chance, dass AUTO1 das obere Ende der Jahresprognose erreicht. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 37 Euro, sah aber weiterhin unnötige Volatilität im Titel.

Kurzfristig dürfte das Interesse von Investoren durch die starke operative Dynamik und den bevorstehenden Capital Markets Event am 17. Juni gestützt werden, bei dem das Management langfristige Ziele und segmenthistorische Daten präsentieren will. Risiken bleiben jedoch: Marktvolatilität, Margendruck in einzelnen Segmenten sowie makroökonomische Unsicherheiten könnten die Kursentwicklung dämpfen. Insgesamt zeigen die Quartalsdaten: AUTO1 wächst kräftig und verbessert sukzessive die Profitabilität, bleibt aber anfällig für Schwankungen an den Kapitalmärkten.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 20,58EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.