BERENBERG stuft CANCOM auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters verbessere sich, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 24,65EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: CANCOM
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 26
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Kursziel neu: 26
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