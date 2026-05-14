Generali-Urteil: Scherzer erhält 22,90€/Aktie — NAV +, Kursziel 3,50€

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit seinem rechtskräftigen Urteil im Squeeze-out-Verfahren gegen die Generali Deutschland Holding AG einen für Scherzer & Co. AG materiellen Wertzufluss bestätigt: Die ursprüngliche Abfindung von 107,77 Euro je Aktie wurde um 22,90 Euro auf 130,67 Euro angehoben. Nach mehr als zwölf Jahren Verfahrensdauer führt dies bei der Kölner Beteiligungsgesellschaft in diesem Jahr zu einer Nachbesserungszahlung von rund 2,0 Mio. Euro; über die lange Verfahrensdauer fallen zusätzlich Zinsansprüche von etwa 1,3 Mio. Euro an. Beide Beträge verstehen sich vor möglicher Besteuerung. Der unmittelbare positive Effekt auf den Net Asset Value (NAV) beträgt nach Unternehmensangaben rund 0,10 Euro je Scherzer-Aktie.

Scherzer betont, dass neben dem Generali-Fall ein Nachbesserungsrechtevolumen von rund 137 Mio. Euro (ohne Generali) besteht, das bisher weder bilanzseitig noch in der monatlich berichteten NAV-Berechnung berücksichtigt wird. Theoretisch führen künftige Nachbesserungen zu direkten Ergebnisbeiträgen und einer Erhöhung des NAV, während das Ende von Verfahren ohne zusätzliche Zahlungen keine negativen NAV-Effekte auslöst. In drei noch anhängigen Verfahren (Audi, Bank Austria, MAN) wurden erstinstanzlich bereits deutliche Nachbesserungen zugesprochen; bei Bestätigung in der zweiten Instanz stünden Scherzer hier weitere Zahlungen von rund 2,2 Mio. Euro (Audi) bzw. jeweils ca. 1,8 Mio. Euro (Bank Austria, MAN) plus Zinsen zu.