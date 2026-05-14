Generali-Urteil: Scherzer erhält 22,90€/Aktie — NAV +, Kursziel 3,50€
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat mit seinem rechtskräftigen Urteil im Squeeze-out-Verfahren gegen die Generali Deutschland Holding AG einen für Scherzer & Co. AG materiellen Wertzufluss bestätigt: Die ursprüngliche Abfindung von 107,77 Euro je Aktie wurde um 22,90 Euro auf 130,67 Euro angehoben. Nach mehr als zwölf Jahren Verfahrensdauer führt dies bei der Kölner Beteiligungsgesellschaft in diesem Jahr zu einer Nachbesserungszahlung von rund 2,0 Mio. Euro; über die lange Verfahrensdauer fallen zusätzlich Zinsansprüche von etwa 1,3 Mio. Euro an. Beide Beträge verstehen sich vor möglicher Besteuerung. Der unmittelbare positive Effekt auf den Net Asset Value (NAV) beträgt nach Unternehmensangaben rund 0,10 Euro je Scherzer-Aktie.
Scherzer betont, dass neben dem Generali-Fall ein Nachbesserungsrechtevolumen von rund 137 Mio. Euro (ohne Generali) besteht, das bisher weder bilanzseitig noch in der monatlich berichteten NAV-Berechnung berücksichtigt wird. Theoretisch führen künftige Nachbesserungen zu direkten Ergebnisbeiträgen und einer Erhöhung des NAV, während das Ende von Verfahren ohne zusätzliche Zahlungen keine negativen NAV-Effekte auslöst. In drei noch anhängigen Verfahren (Audi, Bank Austria, MAN) wurden erstinstanzlich bereits deutliche Nachbesserungen zugesprochen; bei Bestätigung in der zweiten Instanz stünden Scherzer hier weitere Zahlungen von rund 2,2 Mio. Euro (Audi) bzw. jeweils ca. 1,8 Mio. Euro (Bank Austria, MAN) plus Zinsen zu.
Zeitgleich veröffentlichte GSC Research eine Studie mit Kaufempfehlung und einem 12-Monats-Kursziel von 3,50 Euro. Die Analysten heben das starke Geschäftsjahr 2025 hervor, in dem Zuschreibungen und vergleichsweise geringe Abschreibungen die Bilanz belasteten. GSC bewertet vor allem die langfristige Strategie Scherzers in Sondersituationen als erfolgversprechend und sieht im Generali-Urteil einen Beleg für die Werthaltigkeit des Nachbesserungsportfolios. Hinzu kommen nach Auffassung der Analysten potenzielle Nachbesserungen im Umfang von aktuell rund 123,7 Mio. Euro (entsprechend 4,68 Euro je Aktie) sowie freie Veräußerungsmöglichkeiten für PEAQ-Token. Management-Engagement (Vorstand hält rund 1,3 Mio. Aktien, etwa 4,8 %) und ein kürzlich abgeschlossenes Rückkaufprogramm (746.873 Stück zu 2,43 Euro im Schnitt) stärken zudem das Vertrauen in die Kapitalallokation.
Für Anleger bleiben jedoch Risiken: langwierige Rechtsverfahren, mögliche Umkehr in höheren Instanzen, steuerliche Effekte und die generell hohe Volatilität von Small-/Mid-Cap-Beteiligungen. Trotz des positiven NAV-Effekts und eines erhöhten Kursziels sehen die Analysten insbesondere für mittel- bis längerfristig orientierte Investoren Chancen.
Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,66EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.