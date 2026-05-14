Delticom stabilisiert Ergebnis trotz Umsatzrückgang – Prognose bestätigt

Die Entwicklung spiegelt sowohl branchenspezifische Effekte als auch unternehmensinterne Anpassungen wider. Laut Tyres Europe stieg das europäische Ersatzreifengeschäft im ersten Quartal nur um 1 %, wobei Ganzjahresreifen mit +5 % nachfragten, Sommerreifen leicht zurückgingen und Winterreifen deutlich (-14 %) verloren. Delticom führt zudem wetterbedingte Nachfragetiefs im frühen Sommerreifengeschäft als Belastungsfaktor an. Positiv fällt die geografische Differenzierung auf: der Umsatz in der EU sank um 9,1 % auf 84,4 Mio. €, während das Nicht-EU-Geschäft um 15,5 % auf 14,5 Mio. € zulegte.

Delticom hat das erste Quartal 2026 mit rückläufigem Umsatz, aber stabilisiertem Konzernergebnis vorgelegt. Der Online-Reifenhändler meldet ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 121 Mio. € (-5,9 %), einen Umsatz von 99 Mio. € (-6,1 %) und ein operatives EBITDA von 1,1 Mio. € (Q1 2025: 1,6 Mio. €). Das berichtete EBITDA liegt bei 1,0 Mio. €, das EBIT bei -1,2 Mio. €; das Konzernergebnis bleibt mit -1,2 Mio. € auf Vorjahresniveau. Damit zeigt Delticom trotz schwächerer Topline eine Stabilisierung des Ergebnisses, wenngleich die Profitabilität unter Druck steht.

Die Margen verschlechtern sich spürbar: Die Bruttomarge fiel von 27,5 % auf 22,2 %, der Rohertrag ging um 14,1 % auf 27,9 Mio. € zurück. Obwohl Abschreibungen durch die Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH (Wirkung seit 30.9.2025) und damit verringerte IFRS-16-Nutzungsrechtsabschreibungen etwas dämpfend wirkten, sanken EBITDA und operative Kennzahlen gegenüber dem Vorjahr um rund 30 %. Die Bilanz zeigt eine leicht verbesserte Eigenkapitalquote von 22,0 % (Vorjahr 19,7 %) und ein gestiegenes Eigenkapital auf 53,1 Mio. €, während Liquidität und Bilanzsumme leicht zurückgingen.

Wichtig für Anleger ist, dass Delticom die für März ausgegebene Jahresprognose bestätigt: Umsatz zwischen 480 und 520 Mio. € und ein operatives EBITDA von 19 bis 24 Mio. €. Die Gesellschaft betont ihre strategische Ausrichtung auf Profitabilität und verweist auf operative Hebel, etwa Kostenmanagement und internationale Diversifikation. Der Halbjahresbericht folgt am 13. August 2026.

Fazit: Delticom navigiert ein herausforderndes Umfeld mit rückläufigen Verkaufsvolumina und Margendruck, kann das Nettoergebnis jedoch stabil halten. Die Bestätigung der Jahresziele signalisiert Vertrauen des Managements in die Erholung im weiteren Verlauf des Jahres, macht die Zielerreichung aber abhängig von einer saisonal stärkeren Nachfrage und Disziplin beim Kostenmanagement.

Die Delticom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 2,48EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:11 Uhr) gehandelt.