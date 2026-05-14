AEVIS: Gesundheitsimmobilien stärken, Hotellerie mit Preisfokus
AEVIS VICTORIA präsentiert im zweiten Mai-Durchlauf solide Quartalsbefunde aus zwei Kernsegmenten: Gesundheitsinfrastruktur (Infracore) und Hospitality (MRH). Beide Berichte bestätigen eine Strategie der Portfolioqualität, Preisdisziplin und konservativen Finanzierung – bei unterschiedlicher Dynamik.
Infracore AG, die auf Spitalimmobilien spezialisierte Beteiligung, meldet ein robustes Q1 2026: Mieteinnahmen stiegen um 7,8% auf CHF 18,0 Mio., das EBITDA wuchs um 9,4% auf CHF 16,7 Mio. bei einer EBITDA‑Marge von 92,7%. Reingewinn und Ergebnis pro Aktie legten auf CHF 11,8 Mio. bzw. CHF 1,01 zu. Das Portfolio weist per 31.3.2026 einen Marktwert von CHF 1,417 Mrd. auf; der Netto‑LTV beträgt 43,9% bei einer Nettoverschuldung von CHF 622,8 Mio. Der NAV vor latenten Steuern beläuft sich auf CHF 821,6 Mio. (CHF 70,83/Aktie), nach DTL auf CHF 700,5 Mio. (CHF 60,39). Die gewichteten Fremdkapitalkosten liegen tief bei 1,48% – ein Umfeld, das renditeorientierte Infrastrukturanlagen begünstigt. Infracore betont seine Alleinstellung im Schweizer börsennotierten Immobilienmarkt: kaum direkte Peer-Vergleichswerte, langfristig indexierte Mietverträge (hauptmieter Swiss Medical Network) und hohe Vorhersehbarkeit der Erträge. Für 2026 sieht das Unternehmen Mieteinnahmen von CHF 71–74 Mio., ein EBITDA von CHF 64–68 Mio. und plant Dividendenzahlungen von rund CHF 45 Mio.
MRH Switzerland, die Hospitality‑Plattform von AEVIS, bestätigt dagegen eine eher stabile Erholungsphase: Konsolidierter Umsatz Q1 2026 CHF 67,8 Mio. (+1,0%), EBITDAR unverändert bei CHF 22,0 Mio. (Marge 32,4%). Der Logisumsatz stieg auf CHF 40,5 Mio.; der Durchschnittspreis (ADR) kletterte auf CHF 766, während RevPAR leicht auf CHF 398 zunahm, trotz leicht gesunkener Auslastung (51,9%). Die Entwicklung reflektiert eine bewusste Preis‑ vor Volumenstrategie, getragen von Premium‑Destinationen wie Davos und Zermatt sowie der langjährigen Partnerschaft mit Michel Reybier Hospitality. Die enge Verzahnung mit der AEVIS‑Immobilientochter Swiss Hotel Properties sorgt für interne Abstimmung von Mietströmen und Asset‑Management.
Für die AEVIS‑Gruppe bedeuten die Zahlen eine Bestätigung des diversifizierten Geschäftsmodells: Gesundheitsimmobilien liefern stabile, inflationsindexierte Erträge und attraktive NAV‑Werte; die Hotellerie trägt durch Fokus auf Umsatzqualität zur Ertragsstabilität bei. Risiken bleiben konzentrierte Mieter‑ bzw. Standort‑Exponierungen, Marktnachfrage‑Volatilität in der Hotellerie und makroökonomische Zinsentwicklungen. Insgesamt unterstreichen beide Berichte jedoch die Kapitaldisziplin und die strategische Ausrichtung auf hochwertige, systemrelevante Assets.
Die AEVIS VICTORIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 14,35EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
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