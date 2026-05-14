AEVIS: Gesundheitsimmobilien stärken, Hotellerie mit Preisfokus

AEVIS VICTORIA präsentiert im zweiten Mai-Durchlauf solide Quartalsbefunde aus zwei Kernsegmenten: Gesundheitsinfrastruktur (Infracore) und Hospitality (MRH). Beide Berichte bestätigen eine Strategie der Portfolioqualität, Preisdisziplin und konservativen Finanzierung – bei unterschiedlicher Dynamik.

Infracore AG, die auf Spitalimmobilien spezialisierte Beteiligung, meldet ein robustes Q1 2026: Mieteinnahmen stiegen um 7,8% auf CHF 18,0 Mio., das EBITDA wuchs um 9,4% auf CHF 16,7 Mio. bei einer EBITDA‑Mar­ge von 92,7%. Reingewinn und Ergebnis pro Aktie legten auf CHF 11,8 Mio. bzw. CHF 1,01 zu. Das Portfolio weist per 31.3.2026 einen Marktwert von CHF 1,417 Mrd. auf; der Netto‑LTV beträgt 43,9% bei einer Nettoverschuldung von CHF 622,8 Mio. Der NAV vor latenten Steuern beläuft sich auf CHF 821,6 Mio. (CHF 70,83/Aktie), nach DTL auf CHF 700,5 Mio. (CHF 60,39). Die gewichteten Fremdkapitalkosten liegen tief bei 1,48% – ein Umfeld, das renditeorientierte Infrastrukturanlagen begünstigt. Infracore betont seine Alleinstellung im Schweizer börsennotierten Immobilienmarkt: kaum direkte Peer-Vergleichswerte, langfristig indexierte Mietverträge (hauptmieter Swiss Medical Network) und hohe Vorhersehbarkeit der Erträge. Für 2026 sieht das Unternehmen Mieteinnahmen von CHF 71–74 Mio., ein EBITDA von CHF 64–68 Mio. und plant Dividendenzahlungen von rund CHF 45 Mio.