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    TAG Immobilien mit kräftigem Start: FFO +10% und 5.300 Wohnungen in Polen

    TAG Immobilien mit kräftigem Start: FFO +10% und 5.300 Wohnungen in Polen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    TAG Immobilien startet mit kräftigem operativen Zuwachs ins Jahr 2026 und bestätigt gleichzeitig die Jahresziele. Der Wohnimmobilienkonzern meldete für das erste Quartal ein FFO I von 49,3 Mio. Euro und damit ein Plus von rund 10 Prozent gegenüber Q1/2025. Getrieben wurde die Entwicklung vor allem von robustem Mietwachstum auf vergleichbarer Basis: Deutschland +3,3% p.a., Polen +3,2% p.a. Die Nettomieteinnahmen stiegen insgesamt um 4,2 Prozent auf 95,9 Mio. Euro.

    Neben dem Kerngeschäft profitierte TAG auch vom Verkaufsgeschäft in Polen: Das bereinigte Verkaufsergebnis kletterte auf 12,7 Mio. Euro, nachdem 658 Wohnungen veräußert wurden (Q1/2025: 592). In der Folge stieg der erweiterte operative Ertrag FFO II auf 61,8 Mio. Euro (+23% J/J). Damit untermauert das Management seine Prognosen für 2026: FFO I 187–197 Mio. Euro, Verkaufsergebnis Polen 92–98 Mio. Euro und FFO II 279–295 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor; für 2026 peilt das Unternehmen eine Ausschüttung von 50% des FFO I an.

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    Finanzkennzahlen bleiben stabil: Die EPRA NTA je Aktie stieg leicht auf 21,08 Euro, die Loan-to-Value (LTV) lag zum 31. März unverändert bei 41,0%. Unter Einbeziehung des kurz vor dem Vollzug stehenden Erwerbs von rund 5.300 Mietwohnungen in Polen würde sich ein pro-forma-LTV von etwa 45,3% ergeben — damit läge TAG im angestrebten Zielkorridor. Weitere Bilanzkennzahlen wie Zinsdeckungsgrad (ICR 6,5-fach) und Verhältnis Nettofinanzverschuldung/EBITDA (8,6-fach) zeigen eine komfortable Finanzierungssituation.

    Einziger Dämpfer im Ergebnis: Das Konzernergebnis fiel auf 35,0 Mio. Euro gegenüber 39,0 Mio. im Vorjahresquartal, was TAG auf ein niedrigeres Finanzergebnis zurückführt — unter anderem nicht zahlungswirksame Währungsdifferenzen.

    Marktrelevante Transaktion: Die polnische Kartellbehörde hat der Akquisition der etwa 5.300 Wohnungen zugestimmt; der Closing wird binnen rund zwei Wochen erwartet. Jefferies bestätigte daraufhin das Rating „Buy“ für TAG mit einem Kursziel von 17 Euro. Analystin Stephanie Dossmann verweist darauf, dass die Freigabe sowie das starke Q1 darauf hindeuten, dass das FFO I für 2026 eher im mittleren Bereich der Prognosespanne landen könnte.

    Fazit: Operativ liefert TAG angesichts stabiler Mietdynamik und erfolgreicher Verkäufe in Polen eine überzeugende Performance. Die bevorstehende Portfolioakquisition stärkt das Wachstumspotenzial, während die Finanzkennzahlen und die bestätigte Guidance Investoren Sicherheitsmerkmale bieten.



    TAG Immobilien

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    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 14,55EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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