HHLA in der Zwickmühle: Umsatz steigt, Gewinn stürzt nach Winterchaos

Ursächlich hierfür war neben geopolitischen Belastungsfaktoren vor allem ein starker Wintereinbruch, der die Abfertigung an den Hamburger Containerterminals zeitweise einschränkte. Im Bahnbereich führten Streckensperrungen und eingefrorene Weichen zu Ausfällen und Verzögerungen. Der konzernweite Containerumschlag fiel um 5,3 % auf 1.462 Tsd. TEU; allein in Hamburg ging das Volumen um 6,6 % auf 1.374 Tsd. TEU zurück. Auch der Containertransport im Intermodal-Segment sank leicht um 1,5 % auf 489 Tsd. TEU.

Hamburgs Hafenlogistiker HHLA ist mit einem zwiegespaltenen Quartal ins Jahr 2026 gestartet: Trotz eines moderaten Umsatzanstiegs schrumpften operative Gewinne und Umschlagsmengen – vor allem witterungsbedingte Störungen bremsten das Geschäft. Die Gesellschaft meldete für Januar bis März einen Konzernumsatz von 450,9 Mio. Euro (+3,5 %), das operative Ergebnis (EBIT) sank jedoch um 6,3 % auf 30,5 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter brach deutlich ein von 7,9 Mio. auf 0,9 Mio. Euro (-89,1 %).

Die börsennotierte Teilgruppe Hafenlogistik steigerte die Umsatzerlöse auf 441,8 Mio. Euro (+3,6 %), das EBIT fiel aber um 5,5 % auf 27,2 Mio. Euro; die EBIT-Marge verringerte sich auf 6,1 %. Innerhalb der Hafenlogistik verzeichnete das Segment Container zwar höhere Erlöse (+4,6 % auf 215,9 Mio. Euro) – gestützt durch höhere Lagererlöse bei längeren Verweildauern und positive Effekte bei internationalen Terminals – das EBIT brach jedoch um 28,6 % auf 12,8 Mio. Euro ein. Schuld daran sind eine witterungsbedingt geringere Produktivität sowie deutlich gestiegene betriebliche Aufwendungen.

Das Intermodal-Segment zeigte relative Stabilität: Umsatzerlöse stiegen um 1,8 % auf 205,6 Mio. Euro, das EBIT lag nahezu konstant bei 20,1 Mio. Euro (+0,5 %). Der Bahnanteil am Transportmix erhöhte sich leicht auf 86,7 %, was zusammen mit Preisanpassungen half, den leichten Mengenrückgang zu kompensieren.

International konnte HHLA punkten: Die Umschlagvolumina an Auslandsterminals kletterten um 21,5 % auf 88 Tsd. TEU, getragen von PLT Italy und höheren Mengen in Odessa; Estland verzeichnete dagegen ein leichtes Minus. Die Feederverkehre und Überseeverkehre nach Nordamerika und Fernost blieben schwach, innereuropäische und Zubringerströme zeigten regionale Verschiebungen.

Das Immobiliensegment hielt die Erlöse stabil bei 11,6 Mio. Euro, das EBIT sank aber auf 3,2 Mio. Euro (-12,3 %) – bedingt durch höhere Instandhaltung und Abschreibungen. Vorstandschef Jeroen Eijsink betonte die fortgesetzte Modernisierung und Automatisierung der Terminals als strategische Antwort, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu stärken. Der Ausblick für 2026 bleibt unverändert bestätigt.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.