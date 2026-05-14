🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    HHLA in der Zwickmühle: Umsatz steigt, Gewinn stürzt nach Winterchaos

    HHLA in der Zwickmühle: Umsatz steigt, Gewinn stürzt nach Winterchaos
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    Hamburgs Hafenlogistiker HHLA ist mit einem zwiegespaltenen Quartal ins Jahr 2026 gestartet: Trotz eines moderaten Umsatzanstiegs schrumpften operative Gewinne und Umschlagsmengen – vor allem witterungsbedingte Störungen bremsten das Geschäft. Die Gesellschaft meldete für Januar bis März einen Konzernumsatz von 450,9 Mio. Euro (+3,5 %), das operative Ergebnis (EBIT) sank jedoch um 6,3 % auf 30,5 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter brach deutlich ein von 7,9 Mio. auf 0,9 Mio. Euro (-89,1 %).

    Ursächlich hierfür war neben geopolitischen Belastungsfaktoren vor allem ein starker Wintereinbruch, der die Abfertigung an den Hamburger Containerterminals zeitweise einschränkte. Im Bahnbereich führten Streckensperrungen und eingefrorene Weichen zu Ausfällen und Verzögerungen. Der konzernweite Containerumschlag fiel um 5,3 % auf 1.462 Tsd. TEU; allein in Hamburg ging das Volumen um 6,6 % auf 1.374 Tsd. TEU zurück. Auch der Containertransport im Intermodal-Segment sank leicht um 1,5 % auf 489 Tsd. TEU.

    Die börsennotierte Teilgruppe Hafenlogistik steigerte die Umsatzerlöse auf 441,8 Mio. Euro (+3,6 %), das EBIT fiel aber um 5,5 % auf 27,2 Mio. Euro; die EBIT-Marge verringerte sich auf 6,1 %. Innerhalb der Hafenlogistik verzeichnete das Segment Container zwar höhere Erlöse (+4,6 % auf 215,9 Mio. Euro) – gestützt durch höhere Lagererlöse bei längeren Verweildauern und positive Effekte bei internationalen Terminals – das EBIT brach jedoch um 28,6 % auf 12,8 Mio. Euro ein. Schuld daran sind eine witterungsbedingt geringere Produktivität sowie deutlich gestiegene betriebliche Aufwendungen.

    Das Intermodal-Segment zeigte relative Stabilität: Umsatzerlöse stiegen um 1,8 % auf 205,6 Mio. Euro, das EBIT lag nahezu konstant bei 20,1 Mio. Euro (+0,5 %). Der Bahnanteil am Transportmix erhöhte sich leicht auf 86,7 %, was zusammen mit Preisanpassungen half, den leichten Mengenrückgang zu kompensieren.

    International konnte HHLA punkten: Die Umschlagvolumina an Auslandsterminals kletterten um 21,5 % auf 88 Tsd. TEU, getragen von PLT Italy und höheren Mengen in Odessa; Estland verzeichnete dagegen ein leichtes Minus. Die Feederverkehre und Überseeverkehre nach Nordamerika und Fernost blieben schwach, innereuropäische und Zubringerströme zeigten regionale Verschiebungen.

    Das Immobiliensegment hielt die Erlöse stabil bei 11,6 Mio. Euro, das EBIT sank aber auf 3,2 Mio. Euro (-12,3 %) – bedingt durch höhere Instandhaltung und Abschreibungen. Vorstandschef Jeroen Eijsink betonte die fortgesetzte Modernisierung und Automatisierung der Terminals als strategische Antwort, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu stärken. Der Ausblick für 2026 bleibt unverändert bestätigt.



    Hamburger Hafen und Logistik

    0,00 %
    -0,46 %
    -2,26 %
    -4,85 %
    +23,43 %
    +66,67 %
    -1,71 %
    +57,51 %
    -60,90 %
    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848
    Hamburger Hafen und Logistik direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (13. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HHLA in der Zwickmühle: Umsatz steigt, Gewinn stürzt nach Winterchaos Hamburgs Hafenlogistiker HHLA ist mit einem zwiegespaltenen Quartal ins Jahr 2026 gestartet: Trotz eines moderaten Umsatzanstiegs schrumpften operative Gewinne und Umschlagsmengen – vor allem witterungsbedingte Störungen bremsten das Geschäft. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     