ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Telekom auf 40 Euro
- Einstufung bleibt Buy Aktie weiter auf Topliste
- Analyst Andrew Lee passt Schätzungen nach Q1 an
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Bonner stehen weiter auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen von Goldman. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochabend im Resümee des ersten Quartals etwas an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,19 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,20 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,96 %/+49,95 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 40 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
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Société Générale ist voll des Lobes auf die Telekom:
Hallo zusammen,
während viele europäische Telekommunikationswerte stagnieren, nimmt die Deutsche Telekom eine Sonderrolle ein. Ich habe mir die strategischen Eckpfeiler des Konzerns einmal genauer angesehen. Hier meine Zusammenfassung:
🟢 PRO: Was für das Unternehmen spricht
- Wachstumsmotor USA: T-Mobile US ist mit >50% Umsatzanteil das Kronjuwel und punktet durch eine klare 5G-Qualitätsführerschaft.
- Starke Dividende: Für 2025 ist eine Erhöhung auf 1,00 € geplant. Die Ausschüttung ist mehr als 4-fach durch den Free Cash Flow (FCF AL) gedeckt.
- Steuervorteil: Dank der Auszahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgt die Dividende für deutsche Anleger ohne sofortigen Abzug von Kapitalertragsteuer.
- Aktienrückkäufe: Zusätzliche Rückkaufprogramme von jährlich ca. 2 Mrd. € wirken wertsteigernd für die Aktionäre.
- Bewertungspotenzial: Da das europäische Geschäft im Vergleich zum Marktwert der US-Beteiligung sehr günstig bewertet ist, sehen Analysten Kursziele von bis zu 40 €.
🔴 CONTRA: Risiken und Gegenwind
- Glasfaser-ROI: Massive Investitionen in Deutschland stehen aktuell noch relativ niedrigen Anschlussquoten von ca. 14–16 % gegenüber.
- US-Marktsättigung: Ein steigender Wettbewerbsdruck durch Kabelanbieter könnte die hohen Wachstumsraten in den USA dämpfen.
- Regulatorik: EU-Pläne wie der „Digital Networks Act“ könnten die Trennung von Netz-Infrastruktur und Service-Geschäft forcieren.
- Zinsumfeld: Langfristig könnten steigende Refinanzierungskosten den freien Cashflow schrittweise belasten.
Was haltet Ihr aktuell vom Unternehmen? Seid Ihr vom langfristigen Wachstumspotenzial überzeugt?