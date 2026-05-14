Goldman senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 28,19 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,20 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +24,96 %/+49,95 % bedeutet.