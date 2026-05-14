Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 504 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 375,4 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,66 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -13,38 %/+34,33 % bedeutet.