ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 504 Euro
- Berenberg bestätigt Kauf und Kursziel 504 Euro
- Allianz dürfte operativen Gewinn 2026 übertreffen
- Allianz investiert in Wachstum und starke Kapitalkraft
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 504 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte die aktuelle Markterwartung für den operativen Gewinn 2026 übertreffen, schrieb Michael Huttner am Mittwochnachmittag im Resümee des Quartalsberichts. Zudem investiere die Allianz ins Wachstum und die Kapitalgenerierung sei stark und nachhaltig. Überdies seien die Aktien attraktiv bewertet./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 375,4 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -5,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 144,66 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 400,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 504,00EUR was eine Bandbreite von -13,38 %/+34,33 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 504 Euro
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Insolvenzwelle als Belastungsfaktor
Indes trübt die konjunkturelle Realität das Bild. Die Kreditversicherungstochter Allianz Trade warnt vor Rekordpleiten in Deutschland. Im vergangenen Jahr meldeten 94 Großunternehmen Insolvenz an – der höchste Wert seit 2015. Für 2026 erwarten die Experten weltweit den fünften Anstieg in Folge. Verschärfte Handelskonflikte belasten zudem das Transportversicherungsgeschäft.