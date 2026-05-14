Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 24 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 20,70 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,57 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 363,28 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -23,63 %/+33,65 % bedeutet.