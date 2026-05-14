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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 24 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Kursziel SFC Energy auf 24 Euro
    • Einstufung bleibt Buy laut Analyse von Berenberg
    • Erhöhte Jahresziele gelten weiterhin zu vorsichtig
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 24 Euro - 'Buy'
    Foto: SFC Energy AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Brennstoffzellenspezialisten erschienen noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    SFC Energy

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    +502,09 %
    -16,20 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 20,70 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 363,28 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -23,63 %/+33,65 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 24 Euro


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    Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Rekordauftrags (~42,7 Mio. €) auf Kurs und Bewertung von SFC: Meilenstein-Charakter und Chancen für Folgeaufträge, Warburg-Ziel 28€, Debatten zu Einstiegszeitpunkt/Teilkäufen, technische Marke/GAP-Close bei ~22€, sowie Kritik an schwachen Q1-Zahlen und fehlendem Vorratsaufbau trotz angeblicher Produktionspriorisierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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