ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für SFC Energy auf 24 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt Kursziel SFC Energy auf 24 Euro
- Einstufung bleibt Buy laut Analyse von Berenberg
- Erhöhte Jahresziele gelten weiterhin zu vorsichtig
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Brennstoffzellenspezialisten erschienen noch zu vorsichtig, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 20,70 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +10,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,57 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 363,28 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -23,63 %/+33,65 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 24 Euro
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Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
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Absolut richtig. Vor allem ist diese erste Order für die Einheit "National Guards" bestimmt und nicht für andere Einheiten "Special Forces" etc. vorgesehen. Heißt.. es könnte hier stetig weiter gehen mit dem ausrüsten der verschiedenen Einheiten.
Der große Auftrag fällt ja nicht am 12.5. völlig unerwartet vom Himmel, wenn Du einen Auftrag anzunehmen planst, wirst du wohl lange vorher überlegen müssen, wie Du den abzuarbeiten gedenkst. Ist also völlig nachvollziehbar. Und für die Ukraine ist wohl Geschwindigkeit in der Umsetzung dringendst geboten.
Bin schon einige Jahre immer wieder hier dabei. Podesser schätzt immer konservativ.