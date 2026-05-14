ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 28 Euro - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Zeiss Meditec auf 28
- Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielsenkung
- Felton zieht Sparmaßnahmen und moderates Wachstum ein
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bezog die Sparmaßnahmen der Jenaer ein, aber auch etwas moderatere Wachstumsaussichten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 25,46 auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -5,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -16,13 %/+19,81 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 28 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich nutze aktuell die Gunst der Stunde und kaufe mich hier ein.
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/carl-zeiss-meditec-mit-ruecklaeufigem-ergebnis-im-ersten-halbjahr-2025-26-umfassendes-massnahmenpaket-geplant/b55a5520-5349-421c-9f5c-31c03f71c63f_de?redirect=true
Carl Zeiss Meditec erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von 991,0 Mio. € (Vj.: 1.050,5 Mio. €), was einem Rückgang von -5,7 % entspricht (bereinigt um Währungseffekte[1] von -1,0 %). Das bereinigte EBITA[2] belief sich auf 60,5 Mio. € (Vj.: 112,6 Mio. €). Die bereinigte EBITA-Marge lag bei 6,1 % (Vj.: 10,7 %).