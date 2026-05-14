Schock bei Hapag-Lloyd: Q1-Verlust durch Frachtratensturz und Nahost-Kosten

Operativ belasteten Unwetter in Europa und Nordamerika die Terminal- und Lieferkettenprozesse und führten zu zusätzlichen Beeinträchtigungen, zugleich brachte die Blockade der Straße von Hormus Anfang des Jahres logistische Störungen: Ende April saßen noch vier Hapag-Lloyd-Containerschiffe im Persischen Golf fest. Konzernchef Rolf Habben Jansen bezifferte die zusätzlichen Kosten durch den Nahost-Konflikt auf rund 50 Mio. USD pro Woche, vor allem bedingt durch höhere Treibstoffkosten; erhöhte Versicherungsprämien dürften die Belastung weiter verlängern.

Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2026 deutlich schwächer abgeschlossen als ein Jahr zuvor und ist angesichts sinkender Frachtraten, schwerer Wetterstörungen und geopolitischer Verwerfungen in die roten Zahlen gerutscht. Das Konzern-EBIT lag bei minus 134 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern bei einem Verlust von 219 Mio. Euro – ein Rückgang um 665 Mio. Euro gegenüber Q1 2025. Der Umsatz fiel um nahezu 17 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro, während die Transportmengen mit rund 3,2 Mio. TEU nahezu stabil blieben. Die durchschnittliche Frachtrate im Linienschifffahrtssegment sank auf 1.330 USD/TEU (Q1 2025: 1.471 USD/TEU) und war damit ein wesentlicher Treiber des Ergebnisrückgangs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das EBITDA des Konzerns belief sich auf 422 Mio. Euro (494 Mio. USD), deutlich unter dem Vorjahreswert. Innerhalb des Konzerns zeigte sich eine Divergenz: Das Segment Terminal & Infrastruktur verbesserte sich durch die Vollkonsolidierung des Containergeschäfts von J M Baxi sowie Volumenanstiege in Lateinamerika und Indien; Umsatz und EBITDA dieses Segments stiegen entsprechend. Im Kerngeschäft Linienschifffahrt sanken Umsatz, EBITDA und EBIT deutlich.

Ungeachtet des schwachen Starts hält der Vorstand an der im Februar kommunizierten Prognose für 2026 fest: Ein Konzern-EBITDA von 1,1 bis 3,1 Mrd. USD bzw. ein Konzern-EBIT zwischen -1,5 und 0,5 Mrd. USD wird weiterhin erwartet. Vorstand und Management betonen die Bedeutung der Strategie 2030, das geplante Merger Agreement mit ZIM sowie ein striktes Kostenmanagement als zentrale Maßnahmen zur Bewältigung des volatilen Marktumfelds.

An der Börse reagierte die Aktie moderat positiv (+3 Prozent am Mittwochnachmittag), blieb aber seit Beginn des Nahost-Konflikts insgesamt rund acht Prozent im Minus. Die Marktposition von Hapag-Lloyd bleibt stark – Flotte von 302 Schiffen, 2,5 Mio. TEU Kapazität – doch der knappe Streubesitz und die starke Präsenz großer Aktionäre wie Kühne, CSAV, die Stadt Hamburg, Katar und Saudi-Arabien begrenzen die Marktliquidität. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Kostendisziplin und operative Robustheit die Margen wieder stabilisieren können.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 118,2EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.