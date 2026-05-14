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    Europas Gaslücke wächst: CanCambria, Kinder Morgan, EQT und Excelerate Energy zeigen Auswege

    Europas Gasmarkt bleibt angespannt. Niedrige Speicherstände und hohe Kosten für Flüssigerdgas verschärfen die Debatte über Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Der jüngste Winter hat das Problem noch deutlicher gemacht. Europa fehlt es weiter an verlässlichen Gasquellen in der eigenen Nachbarschaft. Genau deshalb rücken Projekte in Mittel- und Osteuropa wieder stärker in den Blick.

    Europa startet mit schwachen Reserven in die neue Füllsaison

    Die Ausgangslage für den kommenden Winter ist schwierig. In den Niederlanden lagen die Speicherstände Ende März nur noch bei rund 6 %. Auch europaweit könnte der Füllstand vor Beginn der Heizperiode deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegen.

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    Damit wächst der Druck auf Versorger, Industrie und Politik. Die Diskussion dreht sich längst nicht mehr nur um kurzfristige Preisschwankungen. Dahinter steht ein strukturelles Problem. Europa produziert deutlich weniger eigenes Gas als früher und hat russische Pipeline-Lieferungen weitgehend ersetzt. Stattdessen stützt sich der Kontinent stärker auf Flüssigerdgas aus dem Weltmarkt.

    LNG bringt Flexibilität, aber keine günstige Versorgung

    Flüssigerdgas hat Europas Versorgung nach dem Ausfall russischer Lieferungen stabilisiert. Gleichzeitig ist LNG teuer. Erdgas muss zunächst verflüssigt, verschifft und später wieder regasifiziert werden, bevor es in die Leitungsnetze eingespeist werden kann. Jeder Schritt verursacht zusätzliche Kosten.

    Das macht Europa abhängiger vom globalen Wettbewerb um verfügbare Mengen. Mehr Regasifizierungskapazitäten lösen das Grundproblem nicht. Zusätzliche Terminals verbessern zwar den Zugang zu Importen, schaffen aber selbst keine neuen Gasquellen.

    Genau deshalb gewinnt die Frage nach regionaler Förderung wieder an Bedeutung. Gas aus Europa oder aus direkter Nachbarschaft könnte Transportwege verkürzen und die Abhängigkeit vom LNG-Markt reduzieren.

    CanCambria setzt in Ungarn auf Tight Gas

    Vor diesem Hintergrund rückt CanCambria Energy Corp. (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) stärker in den Fokus. Das Unternehmen entwickelt im Süden Ungarns das Kiskunhalas-Projekt im Pannonischen Becken. Die Lizenzfläche umfasst rund 1.080 km².

    Im Mittelpunkt stehen mehrere gasführende Schichten aus dem Miozän in rund 4.000 Metern Tiefe. Dabei handelt es sich um sogenanntes Tight Gas, also Erdgas in dichtem Gestein, das technisch anspruchsvoller erschlossen werden muss als klassische Lagerstätten. Gerade dieser Punkt macht das Projekt interessant. Tight-Gas-Vorkommen galten in Europa lange als schwierig. Mit steigenden Gaspreisen und besseren Bohrtechnologien rücken solche Lagerstätten aber wieder stärker in den Blick.

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