Brenntag unter Druck: Geopolitik dämpft Umsatz – Sparprogramm soll retten

Operativ zeigte sich ein deutliches Auseinanderlaufen der Geschäftssegmente: Das volumengetriebene Essentials-Geschäft mit standardisierten Industriechemikalien litt am stärksten, während das Specialties-Geschäft mit branchenspezifischen Zusatzstoffen vergleichsweise resilient blieb. Regional blieb die Nachfrage in EMEA, Nordamerika und APAC schwach. Analystenkommentare, etwa von Marc van’t Sant (Citigroup), betonen die anhaltend niedrigen Volumina, verweisen aber zugleich auf eine kurzfristige Entlastung durch höhere Verkaufspreise infolge gestiegener Ölnotierungen und vorsorgliche Vorratskäufe einiger Kunden.

Der Chemikalienhändler Brenntag hat sich nach einem schwierigen Auftaktquartal 2026 mit klaren Worten und strukturellen Maßnahmen an Investoren gerichtet. Vorstandschef Jens Birgersson räumte ein, dass das erste Quartal stärker durch geopolitische Belastungsfaktoren – namentlich den Konflikt im Nahen Osten und die zeitweise Sperrung der Straße von Hormus – gezeichnet war. Diese Effekte sowie ungünstige Wechselkurse, niedrigere Absatzpreise und vor allem schwächere Absatzmengen führten dazu, dass der Umsatz im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 3,66 Milliarden Euro sank. Das bereinigte EBITDA ging um 13,8 Prozent auf 306 Millionen Euro zurück, das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis nach Steuern von 135 auf 98 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Brenntag bestätigte dennoch sein operatives Gewinnziel für 2026 (EBIT zwischen 1,15 und 1,35 Milliarden Euro). Vorstand und Finanzvorstand Thomas Reisten unterstrichen, dass das einschneidende Kostensenkungsprogramm greift: In Q1 wurden 27 Millionen Euro eingespart; das Management strebt bis 2027 zusätzliche Einsparungen von 200 bis 250 Millionen Euro gegenüber 2025 an. Bereits 2025 waren 165 Millionen Euro gegenüber 2023 eingespart worden. Maßnahmen umfassen Straffungen administrativer Prozesse, den Abbau von Doppelstrukturen, Standortschließungen und einen weltweiten Personalabbau.

Die Börse reagierte sensibel: Die Aktie verlor rund zwei Prozent und zeigte damit die Sorge der Anleger über anhaltend schwache Volumina trotz Preisanpassungen. Positiv zu werten ist, dass Brenntag in Umsatz und operativem Ergebnis leicht besser abschnitt als von Analysten erwartet, während das Nettoergebnis den Konsens traf. Strategisch plant das Management einen Kapitalmarkttag am 12. November, um eine neue Strategie zu präsentieren.

Fazit: Brenntag steht vor der Herausforderung, rückläufige Volumina und geopolitische Risikofaktoren mit Preisdisziplin und Effizienzsteigerungen zu begegnen. Die bestätigte Ergebnisprognose und das konsequente Sparprogramm liefern kurzfristige Stabilität, langfristig bleibt die Umsatzdynamik in den Kernmärkten jedoch der entscheidende Gradmesser für den Erfolg der Neuausrichtung.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 60,60EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.