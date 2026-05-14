Empfehlung: Finexity & Lewisfield revolutionieren Anleihemarkt: Token-Anleihen ab 50€ Weitere Optionen: - VolksInvest-Launch: Solarpark-Anleihe tokenisiert mit 5% Basiszins - Digitaler Anleihe-Boom: 84.000 Anleger, OTC-Handel und Tokenisierung - Mittelst

Die Kooperation adressiert einen Markt, der sich in einem volatilen Zinsumfeld neu positioniert. Festverzinsliche Mittelstandsanleihen erleben eine Renaissance, weil Anleger wieder verlässliche Kupons suchen und Emittenten zugleich ihre Bankabhängigkeit reduzieren wollen. Das seit 2021 geltende Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) ermöglicht zudem die Tokenisierung von Schuldverschreibungen – ein regulatorischer Rahmen, den Finexity technisch abbildet und über die digitale Zeichnungsstrecke FINEXITY Access auch für Emittenten mit Emittentenprivileg und für MiFID-II-konforme Platzierungen öffnet.

Finexity treibt die Digitalisierung des deutschen Anleihemarkts voran – mit einer Doppeloffensive, die institutionelle Origination und breitenwirksame Retail-Vermittlung verbindet. In einer strategischen Partnerschaft übernimmt Lewisfield die Emittentenansprache und Beratung für mittelständische Unternehmen, während Finexity die regulatorische, technische und vertriebliche Infrastruktur stellt. Ziel ist ein integriertes Angebot von konventionellen, tokenisierten und hybriden Anleihestrukturen: Lewisfield bringt Dealflow und Kapitalmarktkompetenz, Finexity die SaaS-Handelsplatzinfrastruktur und den Zugang zu über 84.000 registrierten Investoren (Pro-forma-Angabe).

Parallel dazu hat Finexity mit der Mediengruppe EGRO die Retail-Brand „VolksInvest“ gestartet. Die Plattform bietet Privatanlegern bereits ab 50 Euro Mindestzeichnungssumme Zugang zu tokenisierten Infrastruktur-Anleihen und ist direkt an Finexitys OTC-Handelsplatz angebunden. Zum Launch steht das Primärmarktangebot „Solarpark Ratekau“ bereit: eine 20-jährige, tokenisierte Anleihe mit einem Basiszins ab 5,0 % p.a. plus einer möglichen Erfolgsbeteiligung von bis zu 0,5 % p.a.; das Volumen beträgt bis zu 6,1 Mio. Euro. Die Kooperation mit EGRO umfasst ein umfangreiches Crossmedia-Paket mit einem Mediagegenwert von rund 20 Mio. Euro – eine Reichweitenstrategie, mit der Finexity den Zugang privater Anleger massiv skalieren will.

Zusammen liefern die Maßnahmen ein Full-Service-Ökosystem: vom Kapitalbedarfsscreening über Strukturierung und Tokenisierung bis zur Platzierung und OTC-Nachhandelsliquidität. Lewisfield nennt ein bisher begleitetes Emissionsvolumen von über 100 Mio. Euro; Finexity verweist auf mehr als 250 abgewickelte Anleiheemissionen in verschiedenen Assetklassen. Beide Mitteilungen betonen, dass es sich nicht um ein öffentliches Angebotsprospekt handelt.

Marktwirkung und Risiken bleiben abzuwarten: Technologie- und Regulierungsintegration können Prozesse effizienter machen und neue Investorenkreise erschließen, aber die tatsächliche Skalierung hängt von Emittentenakzeptanz, Liquiditätsaufbau und der rechtlichen Einordnung tokenisierter Papiere ab.

Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Lang & Schwarz (14. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.