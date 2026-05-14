Taiwan macht China für Spannungen verantwortlich

TAIPEH/PEKING (dpa-AFX) - Nach der Warnung von Chinas Staatschef Xi Jinping vor einem Konflikt um Taiwan hat die Regierung in Taipeh Peking für die Spannungen in der Region verantwortlich gemacht. "Chinas militärische Drohungen sind die einzige Quelle der Instabilität in der Taiwanstraße und im weiteren Indopazifik", sagte Regierungssprecherin Michelle Lee.

Xi hatte im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump vor einem Konflikt um Taiwan gewarnt. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, könnte es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern kommen, sagte der Chinese nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Dies könnte die Beziehungen zwischen China und den USA in eine "äußerst gefährliche Lage bringen", warnte er.