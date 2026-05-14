Siemens baut Zuggeschäft durch Übernahme in Italien aus
- Siemens übernimmt Kerngeschäfte der Mermec Gruppe
- Ausbau von Signaltechnik und Präsenz in Italien
- Abschluss der Transaktion für Ende 2026 erwartet
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens baut sein Bahngeschäft durch einen Zukauf in Italien aus. Geplant sei der Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec Gruppe, einem führenden italienischen Anbieter von Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnostik- und Messtechnologien, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in München mit. Mit dem Kauf sollen auch die Aktivitäten in der Signaltechnik sowie die industrielle Präsenz und der Marktzugang in Italien ausgebaut werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Ein Abschluss der Transaktion wird unter den üblichen Bedingungen für Ende 2026 erwartet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den bevorstehenden Kauf berichtet./jha/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 24.335 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 219,48 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -15,77 %/+22,69 % bedeutet.
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ja der eine Auftrag ist Pillepalle,
Das finde ich richtig klasse!!!
Die Sache ist doch die, dass Du nicht konstruktiv austauscht, sonder Seitenweise in das Forum jammerst. Das stelle ich sachlich fest.