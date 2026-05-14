Siemens baut Zuggeschäft durch Übernahme in Italien aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 24.335 auf Ariva Indikation (14. Mai 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +2,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 219,48 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -15,77 %/+22,69 % bedeutet.