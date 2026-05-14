BERENBERG stuft SAP SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im Rahmen der Sapphire-Konferenz ihre mittelfristigen Ziele nur bekräftigt und nicht aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Dies dürfte die meisten Anleger nicht überraschen, auch wenn einige möglicherweise auf einen um ein weiteres Jahr ergänzten Ausblick gehofft hätten./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 137,3EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nay Soe Naing

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 215,00 € , was eine Steigerung von +56,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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