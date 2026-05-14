BERENBERG stuft SAP SE auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im Rahmen der Sapphire-Konferenz ihre mittelfristigen Ziele nur bekräftigt und nicht aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Dies dürfte die meisten Anleger nicht überraschen, auch wenn einige möglicherweise auf einen um ein weiteres Jahr ergänzten Ausblick gehofft hätten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:40 / GMT
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Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 137,3EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: SAP SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 215
Kursziel alt: 215
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Zeitrahmen: 12m
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