BARCLAYS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bleibt mit seinen Prognosen für 2026 und 2027 klar unter dem Konsens./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 3,89EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00 € , was eine Steigerung von +27,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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