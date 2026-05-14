BARCLAYS stuft ProSiebenSat.1 auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,50 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bleibt mit seinen Prognosen für 2026 und 2027 klar unter dem Konsens./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 3,89EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte