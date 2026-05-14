GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate bleibt mit seinen Schätzungen nach dem Bericht zum ersten Quartal durch die Bank am oberen Ende der Unternehmensziele. Die Absatzdynamik von Autohero bedeute hier Spielraum./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 20,46EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

