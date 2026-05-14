BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Tenor der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei zuversichtlich gewesen, schrieb Marco Limite am Mittwochnachmittag. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele, bleibt aber wegen der hohen Bewertung der Aktien bei seiner negativen Haltung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 117,4EUR auf Tradegate (14. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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