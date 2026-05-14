SMA Solar Technology - Aktie schießt in die Höhe +7,91 % - 14.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SMA Solar Technology Aktie. Mit einer Performance von +7,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SMA Solar Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,70€, mit einem Plus von +7,91 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SMA Solar Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +67,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -3,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SMA Solar Technology +64,71 % gewonnen.

Während SMA Solar Technology heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,73 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,23 % 1 Monat +23,84 % 3 Monate +67,46 % 1 Jahr +165,47 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 14.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,06 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,75 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,04 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,47 %. SolarEdge legt um +0,68 % zu

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.